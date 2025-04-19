Instagram ve WhatsApp'ın Sahibinden Dikkat Çeken TikTok Açıklaması!

Meta’nın 2020’den bu yana sürüncemede kalan antitröst davası, Washington, D.C.’de resmen başladı. Duruşmanın ilk gününde kürsüye çıkan firma kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin kaderini yakından ilgilendiren savunmasını yaparken TikTok’a dair ses getirecek ifadeler kullandı.

Meta, TikTok'un Yükselişini Tehdit Olarak Görüyor

Zuckerberg, davanın ilk günündeki savunmasında TikTok’un 2018’de sahneye çıkışından beri Meta için “en acil ve kritik” rekabet tehdidi olduğunu, şirket gündeminde hep bir numarada yer aldığını ifade etti.

Zuckerberg, TikTok’un sahneye çıkmasının ardından Meta’nın büyüme ivmesinin belirgin biçimde yavaşladığını söyleyerek ByteDance’in uygulamasını hala “en dişli rakip” olarak tanımladı.

İş insanının bu çıkışı aslında pek de şaşırtıcı değil. Zira ByteDance, 2017’de Musical.ly’yi satın alıp 2018’de TikTok çatısı altında birleştirerek küresel ölçekte devasa bir kullanıcı göçünü tetiklemişti. Meta’yı asıl köşeye sıkıştıran hamle de tam olarak buydu.

Meta, o dönemde Facebook’a ait kullanıcı istatistiklerini paylaşmayı bırakıp Instagram ve WhatsApp’ı da içine alan toplu “uygulama ailesi” verilerini açıklamaya yöneldi. Böylece amiral gemisi platformunun büyüme hızındaki düşüşü perdelemiş oldu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.