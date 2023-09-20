Mark Zuckerberg ve Eşi, Devasa Bir Bilgisayar Sistemi Kuracak!

Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, yıllar önce kurduğu The Chan Zuckerberg Initiative (CZI) isimli vakıf ile ilgili yeni bir duyuru yaptı. İkilinin kurduğu vakftın sağlık alanında yeni adımlar atabilmesi için devasa bir bilgisayar ve sunucu sistemi kurulacak.

The Chan Zuckerberg Initiative, Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'in yaşamları boyunca Facebook hisselerinin yüzde 99'unu yatırarak kurduğu limited bir şirket.

Sağlık Alanında Kullanılacak!

Vakfın sağlık alanındaki araştırmalarını genişletmesi için bir bilgisayar sistemi kurulacak. Bu sistemin 1.000'den fazla GPU'dan oluşacağı belirtildi. Yapay zekâ odaklı sunucularla çalışacak olan sistem, sağlıklı ve hastalıklı hücreleri incelemek için önemli bir adım olacak.

Yeni bilgisayar sistemi, insan hücrelerinin tahmine dayalı modellerini kullanmak, vücudun hastalıklara veya yeni ilaçlara nasıl tepki verdiğini daha iyi anlamak için araştırmalarda kullanılacak.

Bu sistemin kâr amacı gütmeyen araştırmalar için kullanılan en büyük yapay zekâ sistemlerinden biri olması bekleniyor. CZI'nin kurucu ortakları Chan ve kocası Zuckerberg'in basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yapay zekâ modelleri, bir bağışıklık hücresinin bir enfeksiyona nasıl tepki vereceğini, bir çocuk nadir bir hastalıkla doğduğunda hücresel düzeyde ne olacağını ve hatta hastanın vücudunun yeni bir ilaca nasıl tepki vereceğini tahmin edebilir."

Bu tarz altyapılar normal şartlarda çok pahalı olur. Zuckerberg çiftinin bu konudaki en önemli kararı, CZI’nın tıbbi araştırmaları hızlandırmak adına herkese açık olmasını sağlamak oldu.

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