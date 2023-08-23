Mark Zuckerberg Duyurdu: WhatsApp'taki İsimsiz Gruplara Çare Bulundu!

WhatsApp yeni güncellemesinde grup kurma altyapısı ile ilgili bazı değişikliklere gidecek. Yeni güncellemeden sonra grup kurarken isim belirleme zorunluluğu ortadan kalkacak.

Böylece grup kurmak daha pratik bir hâle gelecek ve insanlar isim düşünmekle vakit kaybetmeyecek.

WhatsApp Sizin Yerinize İsim Bulacak!

Bildiğiniz üzere grup sohbetlerini başlatmadan önce kullanıcıların bir grup ismi belirlemesi gerekiyor. Ancak bu şekilde yeni bir grup kurulabiliyor ve grup üyeleri belirlenebiliyor. WhatsApp bu özelliği artık değiştirmek istiyor.

Mark Zukerberg konuyla ilgili şöyle bir paylaşım yaptı:

Buna göre artık grupları isimlendirmek zorunda değilsiniz. WhatsApp sizin yerinize yapay zekâdan destek alarak bir grup ismi belirleyecek. İsimler, grup üyelerine göre otomatik olarak oluşturulacak.

Şu anda bir WhatsApp grubuna en fazla 1024 üye katılabiliyor. İsimiz gruplarda ise bu sayı 6 kişiden ibaret olacak.

Ayrıca her üyenin adı, grubu oluşturan kişinin rehberinde nasıl kayıtlıysa öyle olacak. Eğer grup yöneticisi bir üyeyi rehberine kaydetmemişse o kişinin ismi yerine telefon numarası görünecek.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar kafasında bir isim belirlemese bile yeni bir grup oluşturarak hızlıca etkileşime geçebilecek. Özellikle ailelerin ve iş insanlarının acil grup kurma ihtiyaçları daha hızlı bir şekilde karşılanacak.

Peki, siz bu özelliği nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.