Mark Zuckerberg Durmuyor: Devasa Bir Yer Altı Sığınağı İnşa Ediyor!

Zuckerberg'in Koolau Çiftliği adlı kompleksi 100 milyon dolarlık bir bütçeyle inşa edilmekte ve modern tarih içindeki en pahalı kişisel inşaat projelerinden biri olma yolunda ilerlemektedir.

Mark Zuckerberg'in Gizemli Yer Altı Sığınağı En Pahalı İnşaat Projelerinden Biri!

Yapılan araştırmaya göre çiftlik Kauai adasında bir düzineden fazla binadan oluşacak ve 5000 metrekarelik bir yer altı sığınağına uzanan bir tünelle birbirine bağlanan iki merkezi malikaneye sahip olacaktır. Yeraltı sığınağı yaşam alanları ve mekanik odalar içerecek, patlamaya dayanıklı beton ve çelik bir kapıyla korunacaktır.

Çiftlik en az 30 yatak odası ve 30 banyo içeren ana bina ile birlikte konuk evleri ve ağaç evlerinden oluşan bir grup barındıracaktır. Çıkış ve girişlerde tuş takımı kilitli ve ses yalıtımlı kapılar bulunacak kütüphanede gizli veya "kör" bir kapı yer alacaktır. Çiftlik binasında çok sayıda kamera bulunacak ve çalışanlara NDA'lar imzalatılacaktır.

Çiftliğin tamamen kendi kendine yetmeyi amaçladığı belirtilmiş; mevcut çiftçilik ve tarımın gıda kaynağı sağladığı 1.400 dönümlük arazide 55 fit çapında ve 18 fit yüksekliğinde bir su deposu ile bir pompa sistemi bulunacaktır.

Mark Zuckerberg'in sözcüsüne göre bu çiftliği inşa etmek amacıyla harcanan 170 milyon dolarlık bütçe Zuckerberg'in kendisi, karısı ve çocukları için bir aile evi olarak planladığı bu çiftlik için kullanılmıştır.

Meta (Zuckerberg'in şirketi) konuyla ilgili henüz bir yorumda bulunmamıştır. Çiftlik etrafına 1.8 metrelik bir duvar örülmüş ve tüm sözleşmeli çalışanlara işleriyle ilgili NDA'lar imzalatılmıştır.

Yapılan araştırmaya göre bu çiftlik projesi Zuckerberg'in bir tür kıyamet senaryosuna hazırlık olarak yorumlanmaktadır. Meta'nın henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olması, iddiaların doğruluğu konusunda belirsizlik yaratmaktadır.