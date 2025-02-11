Bakan Duyurdu: Market Fiyatlarını Öğrenmek İçin Artık Gezmeye Gerek Yok

Ürünlerin fiyatları, kampanya gibi faktörler nedeniyle marketten markete değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle en uygun fiyatlı ürünleri satın alabilmek için civardaki marketlerin çoğunu hatta tamamını gezmek gerekebiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR, konuya dair müjde verdi.

Market Fiyatları Artık Tek Siteden Görüntülenebiliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden ürün fiyatlarını öğrenmek için gezme dönemini sona erdirecek bir gelişme duyurdu. Bakan Kacır, konuya dair yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun!"

https://t.co/DiGYxcbIwy



Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık.



Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın… pic.twitter.com/P3WOPKqv19 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 11, 2025

Market Fiyatı web sitesi üzerinden A101, BİM, Migros ve ŞOK dahil olmak üzere birçok zincir marketteki binlerce ürünün fiyatı görüntülenebiliyor. Örneğin herhangi bir marka makarnanın hangi markette ne kadar fiyata sahip olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz.

Sade bir arayüze sahip olan web sitesi, ürün fiyatlarını karşılaştırma imkânı sunarak büyük bir kolaylık sağlıyor. Sitede "Meyve ve sebze", "Et, tavuk ve balık", "Süt ürünleri ve kahvaltılık" dahil çeşitli kategoriler mevcut. İster bu kategorilerden ürünleri sıralayabilir isterseniz arama işlevini kullanabilirsiniz.

Sitede ayrıca "Adresime yakın marketleri bul" özelliği de bulunuyor. Bu özellik sayesinde çevrenizdeki marketlerde hangi ürünlerin ne kadar fiyat etiketiyle satıldığına bakabilirsiniz.