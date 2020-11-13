Marmara İçin Korkutan Katil Fay Uyarısı: Tsunami Oluşabilir

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Marmara bölgesi için katil fay uyarısında bulundu. Er, Marmara bölgesinde meydana gelebilecek bir depremin tsunami etkisi de gösterebileceğini açıkladı.

Engin Er’den Korkutan Katil Fay Uyarısı!

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Marmara için katil fay uyarısında bulundu. Er, “Güney Marmara'yı etkileyecek olan depremlerden biri de bütün Marmara Bölgesi'ni etkileyecek olan depremlerden bir tanesidir. O da Kuzey Anadolu fay hattının kuzey kolu olarak adlandırılan ve zaman zaman İstanbul depremi olarak yanlış isimlendirilen fay hattı üzerinde oluşabilecek bir depremdir. Yaklaşık 7-7.5 arasında olabilecek bir deprem. 7'nin üzerinde olacağı ve 7.5'e kadar çıkacağı değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Engin Er, “Tarihsel dönemlere baktığımızda Marmara Denizi içinden geçen faylarda 1766-1509'da 7 ve 7.5 büyüklüğünde depremle olmuş ve oluşan depremler sadece Marmara Denizi etrafında değil Avusturya, İtalya gibi ülkelerde hissedilmiş depremlerdir. Bu depremlerin tekrarlama periyoduna baktığımız zaman 1999 depreminden sonra sismik boşluk olarak adlandırılan yerde oluşabilecek depremin büyüklüğü de yine 7.5 büyüklüğüne kadar varabileceği söylenebilir” dedi.

Er, Burada oluşacak olan bir depremin bütün Marmara Denizi'ne kıyısı olan il ve ilçelerde hissedilmesi beklenmektedir. Burada oluşacak olan deprem aynı zamanda tsunami etkisi de gösterebilecek bir depremdir. İzmir'de oluşan deprem aslında normal atımlı, normal fay olarak adlandırdığımız bir fay çeşididir” şeklinde konuştu.

Er, Marmara Denizi'ndeki fay, doğrultu atımlı fay olmasına rağmen, doğrultu atımlı faylarda heyelan beklenmez ama Marmara Denizi içerisinde bulunan gevşek zeminlerin bu depremle beraber hareket etmesi beklendiğinden ve bu kütle hareketi içerisinde oluşabilecek tsunaminin Bursa'nın Gemlik, Mudanya, Balıkesir'in kenar ilçelerini, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan bütün illerin kenarlarında etkisini göstermesi beklenen bir tsunami etkisi olacaktır. Dolayısıyla burada oluşabilecek bir deprem Güney Marmara'yı etkileyecek" dedi.

Katil Fay Nedir?

Marmara bölgesi için katil fay uyarısında bulunan Engin Er, "Kuzey Anadolu fay hattının orta kolları olarak adlandırdığımız İznik Gölü'nün güneyinden başlayıp Gemlik'te birkaç kola ayrılan, Orhangazi fayı olarak devam eden, Mudanya'nın denizle birleştiği noktanın kenarından geçip Karacabey'e doğru devam eden Kuzey Anadolu fay hattının orta kolu üzerinde oluşabilecek 7 büyüklüğünde bir deprem beklenmekte. Burada oluşabilecek bir depremin yine Güney Marmara'yı etkileyeceği bekleniyor” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: