Mars'ta Gerçekten Koloni Kurulabilir Mi?

Hiç şüphesiz Dünya ile birçok benzerliği olan Kızıl Gezegen yaşam arayışları açısından en uygun gezegenler arasında yer almaktadır. Öyle ki Mars'ta daha önceden su bulunmuş ve dünya ile hemen hemen bir gün aynı saatte yaşanmaktadır.

Öyle ki Mars'ta 1 gün 24 saat 39 dakikada gerçekleşmekte dünya da ise 1 gün 23 saat 56 dakikada gerçekleşmektedir. Peki, gerçekten Mars'ta koloni kurup yaşam sürdürebilir miyiz gelin birlikte bakalım.

Mars'ta Koloni Kurulabilir Mi?

Birçok ülke tarafından uydular ve araçlar gönderilen Mars, bilim insanları ve bilim camiasının takip eden uzay severler için oldukça popüler bir sekmede yer almakta. İsmini Roma mitolojisindeki savaş tanrısından alan Mars birçok insanın dikkatini çektiğini biliyoruz.

Bunun en büyük sebeplerinden biri ise Mars'ın gerçekten de dünya ile benzerliklerin olmasıdır. Daha önce su bulunan Mars'ta yaşam arayışları da devam etmektedir. Çünkü yaşamın suda evrimleşmesi olağan bir öngörüdür.

Küçük mikroskobik canlılar dahi bulunsa Mars'ta yaşamın olduğu kabul edilecek. Ancak, şu an öyle bir durum söz konusu değil tabî ilerleyen günlerde neler olacağını hep beraber göreceğiz.

Mars'ta koloni kurmak isteyen kişilerden biri de Elon Musk, Elon Musk'ın projesi Mars'a bir ekibin gönderilmesi ve orada bir koloni kurarak yaşamın gerçekleştirilmesidir. Fakat, bu ne kadar mümkün. Yani gerçekten Mars'a koloni kurabilir miyiz?

Aslında evet Mars'a koloni kurabiliriz ama şu an için bu durum söz konusu olamaz. Çünkü Mars'a koloni kurabilmek için ilk yapılması gerekenlerden biri de koloni kurmak için yapılan malzemelerin Mars'a taşınmasıdır.

Bu durum milyon hatta milyar dolarları aşacaktır. Çünkü uzaya araç, eşya göndermek oldukça masraflı bir durumdur. Bu yüzden Mars'a şu an için koloni kurmak pek mümkün gözükmüyor.



Ancak Mars'a koloni kurmak için çok daha iyi bir yol var bunlardan biri de gezegenimizin uydusu olan Ay’a istasyon kurmak. Ay'daki atmosferin dünya'ya göre çok daha az olması hatta neredeyse hiç olmaması nedeniyle çok daha düşük maliyetler ile Dünya'dan Ay'a gönderilen araçlar Ay'dan Mars'a çok daha ucuz yollarla ve pratik şekilde taşınabilir. Hatta bu durumu Ay'a gerçekten gidildimi adlı yazımızda belirtmiştik.

Tabî Ay'a bir istasyon kurmak, yani bir koloni kurmak yine masraf olacağından ve Soğuk Savaş dönemlerinde olduğu gibi bir uzay yarışı olmamasından dolayı politik sebeplerle tartışılan bir durum.

Kısaca Mars'a şuan koloni kurmak pek mümkün olmasa da Artemis projesiyle Ay'a tekrar gittiğimizde ilerleyen dönemlerde Mars ve Dünya arasında bir köprü olan uydumuzu kullanarak koloni kurma imkanımız bulunmaktadır.

Kızıl Gezegen Mars'ın Bazı Özellikleri

Ortalama sıcaklık -63 derecedir.

Bir gün 24 saat 39 dakikadır.

Kızıl gezegenin yüzölçümü 144 milyon 800 bin kilometrekaredir.

Güneş'e olan uzaklığı 22 milyon 790 bin kilometredir.

Güneş sisteminde 4. sırada yer almakta.

1 yıl 687 Dünya gününe eşittir.

Mars’ta Bulunan Su İçilebilir Mi?

Mars'ta su bulunduğunu yukarıdaki bölümde belirtmiştik. Mars'ta bulunan su gerçekten içilebilir mi? Yani dünyadaki su ile birebir eşit mi? Aslında hayır, çünkü Mars'ta bulunan su balçık benzeri bir yapıya sahiptir. İnsanların Mars''ta bulunan suyu içilebilmesi için suyun belirli bir pH değerinde olması gerekir.

Bu nedenle Mars'ta bulunan suyu içmek pek mümkün değildir. Balçık kıvamında bulunan bu su, belki dönüştürülebilirek yani arıtılabilirek içilebilir. Ancak, bu konuda kesinlik söz konusu değildir.

Bu içeriğimizde Mars'a gerçekten koloni kurulabilir mi Mars'ta bulunan su içilebilir mi hakkındaki sorulara cevap verdik. Sizler Marsa koloni kurulabileceğini düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.