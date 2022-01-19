Bilim İnsanları, 4 Milyar Yıllık Mars Meteorunun Sırrını Çözdü!

Oldukça uzun bir süredir merak edilen Mars meteorunun sırrı, yapılan çalışma sonucunda çözüme kavuştu. Yıllar önce Dünya'ya ulaşan meteorun, Kızıl Gezegen'de yaşam belirtilerinin olabileceğine ilişkin bazı izler içerdiği ileri sürülmüştü. Gerçekleştirilen çalışma, merak edilen soruyu yanıtladı.

Mars Meteorunun Sırrı Gün Yüzüne Çıktı

Carnegie Bilim Enstitüsünde görevli Andrew Steele tarafından yürütülen yeni bir çalışma, yıllar önce Mars'tan Dünya'ya ulaşan meteor ile ilgili soru işaretlerini giderdi. Böylelikle 25 yılı aşkın bir süredir bilim insanlarının kafasını karıştıran bir gizem nihayet çözülmüş oldu.

Astrobiyolog David McKay liderliğindeki bir NASA ekibi 1996 yılında, Antarktika'da bulunan bir meteorun, Kızıl Gezegen'den yaşam izleri taşıyabileceğini iddia eden bir rapor yayımlamıştı. Söz konusu meteor, Allan Hils 840001 olarak isimlendirilmişti.

27 Aralık 1984 tarihinde bulunan meteor ile ilgili yapılan incelemeler tamamlandı. Gerçekleştirilen inceleme, meteorun ortopiroksen, kromit, maskelynit ve demir açısından zengin karbonatlardan oluştuğunu ve organik moleküller içerdiğini gözler önüne serdi.

Aktarılan bilgilere göre Allan Hills 84001, 4 milyar yıl önce Valles Marineries kanyonundaki yüzeyinin altında oluştu ve yaklaşık olarak 17 milyon yıl önce dev bir meteor çarpması sonucunda Dünya'ya ulaştı. Bu tür Mars'tan Dünya'ya ulaşan meteorlar nadirdir. Öyle ki bu zamana kadar yalnızca 227 adet bulunabildi.

McKay'in 1996 yılında yayımladığı makalesinde birçok virüsten daha küçük bir bakteri formu olan antik nanobakterilerin fosilleri gibi görünen şeyler tespit ettiğini ileri sürmüştü. Ayrıca organik bozunma sonucu olduğu iddia edilen kimyasal bileşiklerin yer aldığı iddia edilmişti.

İlk etapta ortaya atılan hipotez makul görünüyordu. Meteorda yer alan karasal bakterilere benzeyen yapılar bulunuyordu ve bazıları bazı yaygın türlerin boyut aralığındaydı. Ek olarak, canlı organizmalar tarafından üretilmiş olabilecek bakteri kolonileri ve karbonatlara benzeyen izler de vardı.

Uzun yıllardır merak konusu olan Allan Hils 84001, kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelmişti. Carnegie Bilim Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen çalışmada izotopik analiz, spektroskopi ve nano ölçeklendirme yöntemleri kullanıldı.

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu meteorda çeşitli jeokimyasal süreçler meydana geldi. Bu süreçlerden ilkinin demir ya da magnezyum açısından zengin magmatik kayaların, düşük sucaklıkta su ile etkileşime girerek sepantin gibi mineralleri oluşturan serpantileşme olduğu belirtildi. Diğer sürecin ise kayaların çözünmüş karbondioksit içeren hafif asidik su ile temas etmesi sonucunda karbonat mineralleri meydana getiren karbonizasyon olduğu açıklandı.

Bu süreçler aynı anda ya da ayrı ayrı gerçekleşmiş olabilir fakat nispeten kısa bir süre içerisinde canlı organizmalara ihtiyaç duymadan organik maddeler ve canlı gibi görünen yapılar üretebilirlerdi. Bununla birlikte Mars meteorunun sırrı çözülmüş olsa da süreçler güneş sistemindeki yaşamın kökenlerine de ışık tutuyor.