Mars'taki Suyun Geçmişini Gösteren Su Haritası Yayınlandı

İster Mars'ın geleceğini ve insanları oraya nasıl göndereceğinizi düşünüyor olun, ister geçmişini anlamaya ve gezegenin bugünkü hâline nasıl geldiğini görmeye çalışın, belirli bir özellik çok önemli. Elbette su. Bilim insanları bir zamanlar Mars'ta bolca su olduğunu biliyorlar ancak zamanla bu su buharlaştı ve gezegeni bugün yüzeyinde çok az sıvı su bulunan veya hiç sıvı olmayan kuru bir kabuk hâline getirdi ancak bu su, gezegenin jeolojisinde işaretler bıraktı ve şimdi Avrupa Uzay Ajansı (ESA), gezegenin tarihini izleyen ve gelecekteki görevler için potansiyel kaynaklara işaret eden bir Mars su haritasını paylaştı.

Harita, iki farklı Mars yörünge aracı, ESA'nın Mars Express'i ve NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı tarafından toplanan verileri kullanıyor. Yörüngelerin her birinde bulunan spektrometreler, geçmişte suyla etkileşime giren ve kil gibi mineraller oluşturan kayalar anlamına gelen sulu minerallerin konumu hakkında bilgi topluyor.

Mars Su Haritası Gezegenin Geçmişine Işık Tutuyor

Harita, bu minerallerin sadece yerlerini değil, aynı zamanda ne kadar bol olduklarını da gösteriyor ve en büyük bulgulardan biri, bu minerallerin nadir olmadığıdır. Aslında gezegende yüz binlerce mineral parçası vardır. Araştırmacılardan biri olan John Carter yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, antik arazileri ayrıntılı olarak incelerken, bu mineralleri görmemenin aslında bir tuhaflık olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Bu harita, ister mürettebatlı ister robotik olsun, gelecekteki görevler için potansiyel iniş alanlarını değerlendirmek için kullanışlıdır. İnsan ekiplerinin uzun vadeli bir Mars görevi için suya erişmesi gerekecek ve bunu yapmanın bir yolu, içerdikleri suyu çıkarmak için sulu mineralleri incelemekten geçiyor ancak killer, antik yaşamın belirtilerini aramak için harika olduklarından, robotik görevler için de bilimsel olarak ilgi çekicidir.

Bu minerallerin Mars'a nasıl yayıldığını incelemek, gezegenin tarihini de anlamamıza yardımcı olur. Araştırmacılar hâlâ gezegenin yüzeyinde sıvı suyun tam olarak ne kadar süredir bulunduğunu ve gezegenin suyunu kaybetmesine tam olarak neyin sebep olduğunu tartışıyorlar. Bu su haritası, bu değişimin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor.