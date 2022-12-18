Mars'ta Şimdiye Kadarki En Büyük Deprem Kaydedildi

Jeofizik Araştırma Merkezi'nin yayınladığı yeni araştırma, InSight'ın Mars'ta yaşanan bu yılın en büyük depremini yakaladığını öne sürüyor. Keşfi derinlemesine inceleyen makale Aralık 2022'de yayınlandı ve InSight'ın Mayıs 2022'de tespit ettiği yeni depremin önceki rekor sahibinden beş kat daha büyük olduğunu iddia ediyor.

4 Mayıs'ta Mars'ta Dünya'ya göre geç saatlerde araştırmacılar, NASA'nın (şu anda ölmekte olan) InSight Lander'ının 4,7 büyüklüğünde şok edici büyük bir deprem tespit ettiğini söylüyor. Araştırmacılar, bu yeni rekor sahibinin, yalnızca 4.2 büyüklüğünde olan önceki rekor sahibinden beş kat daha güçlü olduğunu söylüyor.

Araştırmaya göre NASA'nın her an ölmesi beklenen InSight Lander aracı, Mayıs ayında şimdiye kadarki en büyük depremi kaydetti. Bununla birlikte James Webb uzay teleskobunun yanı sıra iniş aracı gibi uzay araçları tarafından toplanan verilerin çoğunda olduğu gibi, verileri gerçekten derinlemesine incelemek için çoğunlukla zaman alır. Bu nedenle depremin bu denli net sonucu ancak yeni elde edilebildi.

Mars'ın En Büyük Depremi 4.7 Büyüklüğünde

4.7 büyüklüğündeki bir Mars depremi, gördüğümüz en güçlü depremlerle tam olarak eşit olmasa da kızıl gezegenin yapısı nedeniyle ve kayıt altına almaya başladığımız verilerin geçmişinden bu yana kaydedilen en büyük deprem konumunda.

Bu depremi bu kadar ilgi çekici ve belki de şimdiye kadar kaydedilen en büyük deprem yapan şey, ondan gelen enerjinin, InSight'ın kızıl gezegende kaydettiği diğer tüm depremlerin enerjisine eşit olmasıdır. Bu nedenle biri yüzey dalga yollarını inceleyen ve diğeri hızları inceleyen iki farklı makale üzerinde araştırmacıların odak noktası hâline geldi.