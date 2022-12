NASA'nın Mars Aracının Son Mesajı Gözlerinizi Yaşartacak

NASA'nın InSight Lander aracının dört yıllık hizmet süresinin ardından Mars'taki operasyonlarının sonuna gelmek üzere olduğu bir süredir biliniyordu. Görünüşe göre Insight Lander aracının Dünya ile son kez iletişimi gerçekleşti.

Mars aracının gücünü sağladığı 7 fit genişliğindeki iki güneş panelinde kademeli olarak biriken tozlar araca sanıldığından fazla zararlar verdi. InSight'ın Twitter hesabı bu hafta hüzün dolu bir tweet'te, uzay aracı nihayet kapanmadan önce kızıl gezegenden muhtemelen son görüntüsünü yayınladı.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ