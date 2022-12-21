NASA'nın Mars Aracının Son Mesajı Gözlerinizi Yaşartacak

NASA'nın InSight Lander aracının dört yıllık hizmet süresinin ardından Mars'taki operasyonlarının sonuna gelmek üzere olduğu bir süredir biliniyordu. Görünüşe göre Insight Lander aracının Dünya ile son kez iletişimi gerçekleşti.

Mars aracının gücünü sağladığı 7 fit genişliğindeki iki güneş panelinde kademeli olarak biriken tozlar araca sanıldığından fazla zararlar verdi. InSight'ın Twitter hesabı bu hafta hüzün dolu bir tweet'te, uzay aracı nihayet kapanmadan önce kızıl gezegenden muhtemelen son görüntüsünü yayınladı.

Insight Lander Aracının Yayınladığı Son Mesaj

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ — NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022

InSight attığı tweet'te şu ifadelere yer verdi:

"Gücüm gerçekten tükenmek üzere, bu yüzden bu gönderebileceğim son görüntü olabilir. Yine de benim için endişelenmeyin, burada geçirdiğim süre hem verimli hem de sakin geçti. Görev ekibimle konuşmaya devam edebilirsem - ki yapacağım - yakında buradan ayrılacağım. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler.

InSight Lander, 5 Mayıs 2018'de Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılmış, altı ay sonra 26 Kasım tarihinde Mars'a ulaşmıştı. Perseverance ve Curiosity gibi diğer Mars uzay araçlarının aksine InSight'ın tekerleği yok, bu nedenle görevinin tamamı boyunca Elysium Planitia'da aynı noktada kaldı.