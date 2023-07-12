Mars'ta Organik Madde Bulundu

Nature dergisinde bilim dünyasını heyecanlandıracak yeni bir keşif haberi yayımlandı. NASA’nın Mars keşif programı için üretilen Perseverance Rover, Mars'taki keşif araştırmaları sırasında Jezero Krateri'nde organik bileşiklerin kanıtlarını buldu.

Yaşanan bu gelişme bilim dünyasında sıkça tartışılan Mars’ta hayat var mı, sorusunu tekrardan gündeme getirdi. Perseverance Rover 18 Şubat 2021’de ilk araştırmasını yapmak üzere indiği Jezero Krateri’nde bugüne kadar birçok yeni bulgular elde etti.

NASA Bir Buluşa Daha İmza Attı

Londra Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli Joseph Razzell Hollis, Gizmodo'ya verdiği ropörtajda. "Her tespit, her gözlem, bizi Mars'ın tarihini ve geçmişte yaşamı destekleyip destekleyemeyeceğini anlamaya daha da yaklaştıran biraz daha fazla bilgi veriyor." dedi.

Yayınlanan bilimsel makalede Jezero Krateri'nde bulunan organik moleküllerin karbon ve genellikle hidrojen atomları içerdiği belirtildi. Dünya'daki temel yaşam bileşimleri olan bu maddeler keşfi daha da gizemli kıldı.

Konu hakkında açıklamalada bulunan Nature yazarı, "Bu numuneler karasal laboratuvarlara iade edilirse, numuneleri incelemek için daha yüksek uzamsal çözünürlük ve çok daha fazla özgüllük ve hassasiyet dahil olmak üzere daha çeşitli araçlar kullanılabilir." dedi.