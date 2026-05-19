Marshall ANC Özelliğine Sahip Kulak Üstü Kulaklığını Tanıttı! 80 Saat Pil Ömrü Var

Marshall, yeni kulak üstü kulaklığı Milton ANC'yi tanıttı. Cihaz güçlü özellikleri, retro tasarımı ve 80 saat pil ömrüyle dikkat çekiyor. Peki, Milton ANC'nin diğer özellikleri neler? Gelin, bu kulak üstü kulaklık hakkındaki teknik detaylara daha yakından bakalım.

Marshall Milton ANC'nin Özellikleri Neler?

Ses Kodeksi : LDAC, SBC, AAC ve LC3

: LDAC, SBC, AAC ve LC3 Sürücüler : 32 mm sürücüler

: 32 mm sürücüler ANC : Var

: Var Kullanım Süresi: ANC kapalıyken 80 saat, ANC açıkken 50 saat

Marshall Milton ANC'nin Tasarımı Nasıl?

Marshall kulaklıklar denilince akla gelen ilk şey retro tasarımlar oluyor. Milton ANC'de dokulu deri görünümü ve pirinç detaylarıyla şirketin retro tasarım havasını sürdürüyor. Kulaklığın tasarımı sadece estetik değil aynı zamanda da çok pratik. Kulaklığı katlanabilir yapısı sayesinde kolayca çantanızda taşıyabiliyorsunuz.

Marshall, kullanıcıların uzun süreli kulaklık kullanımlarını da göz önüne alarak, konforu artırmak için önemli bir adım atmış. Milton ANC'nin eski modellere göre kulak yastıkları büyütülmüş ve çok daha yumuşak hafızalı süngerler kullanılmış. Bu yenilik sayesinde kulaklık, pasif ses yalıtımı konusunda da çok daha iddialı hâle geliyor.

Marshall Milton ANC'nin Ses Kalitesi ve Bağlantı Özellikleri Neler?

Genel olarak kablosuz kulaklıklarda en önemli şey ses kalitesidir. Marshall, Milton ANC'de 32 mm sürücüler kullanarak bu ses kalitesini yakalamış. Bu sürücüler sayesinde bassları ve tizleri en ince ayrıntısına kadar duyabiliyorsunuz.

Bağlantı tarafında ise Milton ANC, LE Audio destekli Bluetooth 6.0 teknolojisiyle donatılmış. Ayrıca cihaz SBC, AAC, LC3 ve yüksek çözünürlüklü ses aktarımı sağlayan LDAC kodekleriyle tam uyumlu bir şekilde çalışıyor. Böylece kablosuz bağlantıda bile yüksek kaliteli ses deneyimi elde ediyorsunuz.

Marshall'ın kendi geliştirdiği "Soundstage" isimli uzamsal ses özelliği de cihazda yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde sesi sadece kulaklığın içinden değil, dört bir yandan duyuyormuş gibi hissediyorsunuz.

Ek olarak, kulaklık da Adaptive Loudness özelliği de kullanılmış. Bu özellik, müzik dinlediğinizdeki ses seviyenize ve etraftaki gürültüye bağlı olarak, müziğin ton dengesini otomatik olarak ayarlıyor. Böylece ses seviyesi düşükken bile basların koybolmaması ve sesin dolgun kalması sağlanıyor.

Marshall Milton ANC'de Aktif Gürültü Engelleme Var mı?

Cihazın adından da anlaşılacağı üzere Aktif Gürültü Engelleme özelliği bulunuyor. Kulaklık üzerindeki mikrofonlar sayesinde çevredeki gürültüyü otomatik olarak engelliyor. Özellikle, toplu taşıma gibi çok fazla sesin olduğu ortamlarda bu özellik gerçekten çok işe yarıyor. Bunun yanı sıra, ANC'yi kapatmak istediğinizde cihaz üzerindeki özel olarak atanabilen M butonuna dokunmanız yeterli.

Bu M butonunu aynı zamanda kişiselleştirebiliyorsunuz. Marshall uygulaması üzerinde bu tuşa ekolayzır ayarları, Spotify Tap veya sesli asistan gibi farklı işlevler de atabiliyorsunuz. Bu da cihazın kullanımını oldukça kolaylaştırıyor.

Marshall Milton ANC'nin Kullanım Süresi Ne Kadar?

Kablosuz kulaklık en büyük sorunlarından biri kullanım süreleridir. En sevdiğiniz şarkıyı dinlerken kulaklığın bir an da kapanması gerçekten can sıkıcı oluyor. Üstelik şarj cihazı da yanınızda yoksa müzik dinleme zevkinden mahrum kalıyorsunuz. Marshall ise Milton ANC ile bu sorunu tamamen ortadan kaldırmayı planlıyor. Kulaklık, ANC özelliği açıkken kullanıcılara tam 50 saatten gazla kesintisiz müzik dinleme imkanı sunuyor.

ANC özelliği kapalıyken ise kulaklıkların kullanım süresi 80 saate kadar çıkıyor. Böylece, cihazı tek bir şarjla haftalarca kullanabiliyorsunuz. Ayrıca cihaz hızlı şarj desteğine de sahip. Milton ANC, 15 dakikalık kısa bir şarj ile tam 9.5 saatlik bir kullanım süresi sunuyor.

Marshall Milton ANC Türkiye'ye Gelecek mi?

Milton ANC'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında şirket tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, şirketin birçok kulaklığı ülkemizde aktif olarak satılyor. Bu sebeple, ilerleyen dönemlerde kulaklığın Türkiye'de de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Marshall Milton ANC'nin Fiyatı Ne Kadar?

Milton ANC, an itibariyle Marshall'ın resmi web sitesi üzerinden 229 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 10 bin 436 TL'ye denk geliyor. Eğer cihaz, ülkemizde satışa sunulursa ek vergilerle birlikte fiyatı 15-16 bin TL bandında olabilir. Milton ANC'nin Türkiye resmi fiyatı açıklanmadığından dolayı söylediğimiz fiyatların birer tahmin olduğu hatırlatmak isteriz.

Editörün Yorumu

Marshall Milton ANC'nin özelliklerini kendi segmentinden kulaklıklara göre daha iyi bulduğumu söyleyebilirim. Özellikle cihazın sunduğu özelliklere göre uygun bir fiyata sahip olması onu rakiplerine göre kıyasla öne çıkarıyor. Eğer cihaz, ülkemizde de uygun bir fiyatla satışa sunulursa, pek çok kullanıcı tarafından tercih edileceğini düşünüyorum.