Game Pass'e Oynaması Çok Keyifli 13 Oyun Daha Geliyor! Tarih Verildi

Microsoft, abonelik tabanlı oyun hizmeti Game Pass'i tüm oyuncular için cazip bir seçenek olarak sunmak için her ay düzenli olarak kütüphaneye yeni oyunlar ekliyor. Bu ayın ilk yarısında 14 adet oyunu ek ücret ödemek zorunda kalmadan oynama imkânı sunan şirket, ikinci yarıda ise oyuncuların yüzünü güldürecek çok sayıda oyunu erişime açıyor.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Oyun Adı Platform Ekleneceği Tarih Forza Horizon 6 Bulut, Xbox Series X / S ve PC 19 Mayıs 2026 (Şu andan itibaren oynanabilir) Dead Static Drive Bulut, Konsol ve PC 20 Mayıs 2026 My Friend Peppa Pig Bulut, konsol ve PC 20 Mayıs 2026 Pigeon Simulator Bulut, Xbox Series X / S ve PC 20 Mayıs 2026 Remnant II Bulut, konsol ve PC 20 Mayıs 2026 Winter Burrow Bulut, konsol ve PC 20 Mayıs 2026 Luna Abyss Bulut, Xbox Series X / S ve PC 21 Mayıs 2026 Escape Simulator Bulut, Xbox Series X / S ve PC 26 Mayıs 2026 Echo Generation 2 Bulut, Xbox Series X / S ve PC 27 Mayıs 2026 The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition Bulut, Xbox Series X / S ve PC 27 Mayıs 2026 Crashout Crew Bulut, Xbox Series X / S ve PC 28 Mayıs 2026 Kabuto Park Bulut, Xbox Series X / S ve PC 28 Mayıs 2026 Final Fantasy VI Bulut, Xbox Series X / S ve PC 2 Haziran 2026 Jurassic World Evolution 3 Bulut, Xbox Series X / S ve PC 2 Haziran 2026

Game Pass'e Mayıs 2026'nın ikinci yarısında eklenecek olan oyunlardan ilki olan Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026 yani bugün itibarıyla piyasaya sürüldü. Oyun şu an tüm Game Pass aboneleri tarafından ayrıyeten bir ödeme işlemi gerçekleştirmeye gerek olmadan oynanabiliyor.

20 Mayıs 2026 Çarşamba günü, beş oyun daha Game Pass kullanıcılarının erişimine açılacak. Bunların arasında Pigeon Simulator, Remnant II, Winter Burrow, My Friend Peppa Pig ve Dead Static Drive yer alıyor. Bunların büyük çoğunluğunu indie yani bağımsız oyunlar oluştursa da Remnant II gibi görece büyük bir ekip tarafından geliştirilen yapımlar da bulunuyor.

FPS oyunları arasına katılacak olan Luna Abyss, 21 Mayıs 2026'da oynamaya başlayabileceğimiz tek yapım olacak. 26 Mayıs'ta Escape Simulator erişime açıldıktan hemen sonraki gün ise Echo Generation 2 ile The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition kütüphanedeki yerini alacak. 28 Mayıs'ta Crashout Crew ile Kabuto Park yayınlanacak. Son olarak 2 Haziran'da Jurassic World Evolution 3 ve Final Fantasy VI'yı ek harcama yapmadan oynama imkânına sahip olunacak.

Game Pass'e Eklenen Oyunlar Sonsuza Kadar Oynanabilecek mi?

Game Pass'i Netflix tarzı bir platform olarak düşünebilirsiniz. Nasıl ki ilgili dijital yayın platformunda zaman zaman bazı dizi ve filmler yayından kaldırılıyorsa Game Pass'e eklenen oyunlar da bir noktadan sonra erişime kapatılabiliyor. Bunun sebebi, Microsoft'un oyun yayıncıları ile yaptığı lisans anlaşmaları.

Microsoft, oyunları kütüphaneye satın alarak değil, kiralayarak ekliyor. Bu hak, bazen 6 ay bazen 1-2 yıl boyunca geçerli olabiliyor. Lisans anlaşmasının süresi dolduktan sonra Microsoft eğer oyunu bir süre daha kütüphanede tutmak için ek ödeme yapmak isteyebilir ya da onu Game Pass'ten çıkarabilir.

Kendine ait olmayan ve çok fazla maliyeti olan oyunlar için çoğunlukla ikinci yolu tercih eder. Eğer bunu yapmazsa giderleri artar, yeni oyunlar ekleyemez ve Game Pass de ilgi çekici oyun yelpazesine sahip bir abonelik hizmeti olmaktan çıkar. Bu nedenle eklenen üçüncü taraf oyunların sonsuza kadar oynanabileceğini düşünmemek gerekir.

Game Pass'e Hangi Dönemlerde Yeni Oyunlar Ekleniyor?

Microsoft, her ayın ilk yarısında gelecek 10-15 oyunu açıklıyor ancak bunlar kütüphaneye doğrudan eklenmiyor. Oyunlar, listede belirtilen tarihlerde kütüphanedeki yerini alıyor. Bu da Game Pass'e gelen yeni oyunların bir günde değil, ay boyunca eklendiği anlamına geliyor. Benzer şekilde ayın ikinci yarısında da bir liste yayınlıyor. Bu listede de ayın geriye kalan günlerinde hangi oyunların geleceği belirtiliyor.

Editörün Yorumu

Forza Horizon 6'nın standart sürümü normalde Xbox mağazasında 2 bin 999 TL'ye satılıyor. Bu kadar yüksek fiyata sahip olan bir oyunun Game Pass kütüphanesinde ilk günden itibaren yer almasının benim gibi yarış oyunları oynamaktan keyif alanları oldukça mutlu eden bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Benzer şekilde ayın geri kalanında eklenecek olan oyunlar da eğlenceli zaman geçirmeye yardımcı olarak Game Pass aboneliğine yapılan harcamayı anlamlı kılacaktır.