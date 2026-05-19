5.244 TL Değerindeki 5 Oyun, Game Pass'ten Kaldırılacak

Game Pass'e her ay düzenli olarak yeni oyunlar eklenirken bir yandan da bazı oyunlar kütüphaneden kaldırılıyor. Bu ayın sonunda ise oyuncular beş adet oyununa veda etmek zorunda kalacak. Söz konusu yapımlar, rol yapmadan aksiyon ve simülasyona kadar geniş bir tür yelpazesi sunuyor.

Game Pass'ten Hangi Oyunlar Kaldırılacak?

Microsoft, 31 Mayıs 2026 tarihinde Game Pass'ten kaldırılacak olan oyunların Spray Paint Simulator, Metaphor: ReFantazio, Crypt Custodian, Persona 4 Golden ve Against the Storm'dan oluştuğunu açıkladı. Söz konusu yapımlara belirtilen tarihten itibaren Game Pass aboneleri tarafından ücretsiz olarak erişim sağlanamayacak.

Against the Storm Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Eremite Games

Eremite Games Yayıncı: Hooded Horse

Against the Storm, şehir kurma oyunları arasında konumlanıyor. Oyunda kraliçe tarafından görevlendirilen bir valiyi yönetiyoruz. Oyunda yeni yerleşimler inşa etmeye odaklanıyoruz. Eremite Games tarafından geliştirilen yapımda bölgenin sakinlerinin yiyecek, barınma ve ruhsal durumunu denge tutmak gerekiyor. Bunların iyi yönetilmemesi durumunda şehir çöküyor.

Crypt Custodian Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Kyle Thompson

Kyle Thompson Yayıncı: Kyle Thompson

Crypt Custodian'da Pluto isimli yaramaz bir kediyi kontrol ediyoruz. Pluto hayatını kaybettikten sonra kendini bir sarayda buluyor ama dışarı atıldığı için burada kalamıyor, sonsuza kadar temizlik yapmakla cezalandırılıyor. Oyun boyunca elinizde bir süpürge bulunuyor. Bununla hem düşmanlarınızla dövüşüp yeni yetenekler kazanıyor hem temizlik yapıyorsunuz. Yeni yetenekler ile haritada daha önce ulaşamadığınız yerlerin kilidini de açabiliyorsunuz.

Metaphor: ReFantazio Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Atlus

Atlus Yayıncı: Sega

Metaphor: ReFantazio, taht için düzenlenen büyük kraliyet turnuvasına katılan bir karakteri kontrol ettiğimiz yapım. Burada kazanan kişi ise ülkeyi yönetecektir. Oyun boyunca farklı karakterlerle bir ekip kuruyor, dünyayı keşfediyor ve karşınıza çıkan düşmanlarla savaşıyorsunuz. Oyunda yapılan seçimler ise hikâyeyi doğrudan etkiliyor.

Persona 4 Golden Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Atlus

Atlus Yayıncı: Sega

Rol yapma oyunları arasında konumlanan Persona 4 Golden, Inaba isimli küçük bir kasabada geçen yapım. Kasabada hayatını gizemli bir şekilde kaybeden insanlarla başlayan hikâyesi bulunuyor. Arkadaşlarınızla birlikte bu olayların üzerindeki sır perdesini kaldırmaya çalışıyorsunuz. Tabii, tek göreviniz bu değil. Bunun yanında lise hayatını da sürdürmeniz gerekiyor.

Spray Paint Simulator Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: North Star Video Games

North Star Video Games Yayıncı: Whitethorn Games

Spray Paint Simulator, simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Spatterville isimli bir kasabada kendi işinizi kuruyorsunuz. Eski ve yıpranmış yüzeyleri sprey boya kullanarak yeniden boyuyor ve ilk günkü hâline getiriyorsunuz. Bir yüzeyi boyarken dikkatli olmanız gerekiyor. Bu arada bazen duvarları, mutfakları ve hatta çok büyük yapıları bile boyamanız gerektiğini not düşelim.

Editörün Yorumu

Game Pass'ten kaldırılacak olan oyunlara daha önce göz attım. Her biri eğlenceli bir oynanış sunuyor ama çok daha eğlenceli yapımların oyuncularla sunulmaya devam edilmesi için bazı oyunlardan feragat etmek gerekebiliyor. Microsoft'un abonelik tabanlı oyun hizmetinden kaldırılacak oyunlar geniş oyuncu kitlesi tarafından benimsenen yapımlar da değil. O yüzden söz konusu oyunların kaldırılmasının çok fazla oyuncuyu etkileyeceğini düşünmüyorum.