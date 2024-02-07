Martı Araçlarına Yapay Zeka Geliyor: Amerikalı Şirketi Satın Aldı!

Martı, teknoloji ve inovasyon projelerini daha ileri seviyeye taşımak için bir takım yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre Boston merkezli yapay zeka şirketi olan Zoba'yı satın alan Martı, araçlarına yapay zekayı optimize etmeye başlayacak.

Zoba, iki tekerlekli araç filo optimizasyonu alanında faaliyet gösteren bir şirket. MIT ve Harvard mezunları tarafından kurulan şirket, Martı tarafından satın alındı. Yapay zeka firmasını satın alan Martı, elektrikli scooter hizmetlerinde pazar payını daha üst bir seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Martı Araçlarına Yapay Zeka Geliyor!

Firmanın yapay zeka destekli yazılım platformu halihazırda iki tekerlekli araç operatörlerine yönelik hizmet veriyor. Firmalar da bu platform sayesinde hem operasyonel karlarını artırabiliyor hem de saha operasyon maliyetlerini minimum seviyeye çekebiliyorlar.

Martı da bu hamle ile birlikte operasyonel verimliliğini artırmaya yönelik iddialı bir hamle yapıyor. İki şirketin Ekim - Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştiriği pilot projede firma, hem sürüş sayısında hem de karlılığında artış gözlemledi.

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“İki tekerlekli elektrikli araç operasyonlarımızın gelirlerini artırma ve maliyetlerini düşürme çabalarımız kapsamında, birkaç optimizasyon yazılımı sağlayıcısı ile pilot projeler gerçekleştirdik. Zoba’nın yazılımını kullanarak en iyi sonuçları elde ettik ve sürücülerimiz için araçlarımızın kullanılabilirliğini artırma ve saha operasyon maliyetlerimizi düşürme çabalarımızda en iyi sonuç veren yapay zeka destekli bu yazılımı bünyemize katmaktan heyecan duyuyoruz. Zoba’nın yazılımı, başlangıçta iki tekerlekli elektrikli araç operasyonlarını optimize etmek için oluşturulmuş olsa da, Martı olarak bu sağlam temel üzerinden yolculuk paylaşım operasyonlarımızın tümünü daha da geliştirmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.