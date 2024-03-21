Marvel 1943: Rise of Hydra'nın Çıkış Tarihi Belli Oldu: Fragman Paylaşıldı! (Video)

Geliştirici Skydance New Media tarafından yakında gelecek olan Marvel 1943: Rise of Hydra oyununun resmi duyurusu yapıldı. 2021 yılında yapılan bir açıklamada yeni bir Marvel oyununun daha geleceği ve üzerinde çalışıldığı bilgisini zaten almıştık.

3 senenin sonunda Skydance New Media tarafından geliştirilen aksiyon ve macera oyununun fragmanı yayınlandı ve resmi olarak adının da ne olacağı duyurulmuş oldu.

Marvel 1943: Rise of Hydra Geliyor

Unreal Engine 5.4 ve MetaHuman Animator kullanılması oyunun PlayStation, Xbox Series ve PC için geliştirildiğine işaret etse de şu an için herhangi bir platform bilgisi paylaşılmadı.

Oyunda, isminden de anlaşılacağı gibi o dönemin Black Panther'i olan Azzuri ve Captain America karakterlerinin, düşmanların üstesinden gelebilmeleri için ortak olmaları gerekecek.

İkiliye aynı zamanda Gabriel Jones ve Nanali'nin de katılacak. Bu ortaklık esnasında kahramanlar arasında da bazı sürtüşmeler yaşanacak.

Marvel 1943: Rise of Hydra'nın 2025 tarihinde oyuncular ile buluşması planlanıyor. İlerleyen günlerde hangi platformlar için geleceği de netleşmiş olacaktır.