Grevler Disney Plus'ı da Etkiledi: Marvel Dizileri Ertelendi!

Disney Plus'tan gelen yeni takvim güncellemesine göre Marvel gelecek dizileri için yayın programında önemli değişiklikler yaptı.

Başlangıçta sonbahar ve kış aylarında hayranlar için çok sayıda Marvel dizisi vaat ediliyordu ancak program ayarlamaları ve sektördeki grevler nedeniyle sadece iki dizinin prömiyerinin yapılacağı açıklandı. The Hollywood Reporter, Loki 2. sezon ve What If...? 2. sezonunun bu sonbaharda Disney+'a gelecek tek Marvel dizileri olduğunu açıkladı.

Marvel'in içerik yayınlarını kademelendirme kararı, her bir içerik için daha önemli bir etki yaratmayı ve onları hayran ve izleyici etkinliklerine dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu gecikmeler kısmen devam eden WGA ve SAG-AFTRA grevlerine bir yanıt niteliğinde.

Hangi Marvel Dizileri Ertelendi? Hangileri Bu Yıl Yayınlanacak?

Loki 2. sezon, ilk sezonunun başarısının ardından yüksek beklentileri koruyarak 6 Ekim olarak planlanan yayın tarihine sadık kalıyor. What If...? 2. sezon ise henüz resmî bir yayın tarihi almadı ancak Jeffrey Wright'ın The Watcher olarak geri dönmesiyle yıl sonunda yayınlanması bekleniyor.

Ertelemelere baktığımızda ise Hawkeye yan dizisi Echo'nun yayın tarihi 29 Kasım 2023'ten Ocak 2024'e ertelendi. Marvel'in her zamanki programından farklı olarak Echo'nun tüm bölümlerini bir kerede yayınlamayı planlaması dikkat çekiyor. Dizide Maya Lopez rolünde Alaqua Cox, Daredevil rolünde Charlie Cox ve Kingpin rolünde Vincent D'Onofrio yer alacak.

90'ların X-Men: The Animated Series'inin devamı niteliğindeki X-Men '97, başlangıçta bu yıl için planlanmıştı ancak şimdi 2024'ün başlarında gösterime gireceği belirtiliyor. Ayrıca ikinci bir sezon da geliştirme aşamasında.

Son olarak, Agatha: Coven of Chaos 2023 kışından 2024 sonbaharına ertelendi.

Peki siz bu ertelemeler ve sürmekte olan grev hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.