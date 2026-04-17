Popüler Savaş Oyunu Ucuzladı! İşte İndirimli Fiyatı
Steam, sevilen savaş oyunu Squad için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Bu kapsamda yapımın fiyatı ciddi oranda düştü. İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Squad oyununun fiyatı Steam’de 24,99 dolardan (1.120 TL) 14,99 dolara (672 TL) kadar düştü.
- Squad için indirimler 21 Nisan'a kadar devam edecek.
- Squad oyununda maalesef Türkçe arayüz ve altyazı desteği bulunmuyor.
Squad Steam'de Ne Kadar Oldu?
Squad Steam'de Ne Kadar Oldu?
Steam, sevilen savaş oyunu Squad için yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda oyunun fiyatında yüzde 40 oranında bir indirim söz konusu. Yapımın fiyatı 24,99 dolardan (1.120 TL) 14,99 dolara (672 TL) kadar düştü. Bu kampanyanın 21 Nisan’a kadar devam edeceğini belirtelim.
Squad Nasıl Bir Oyun?
Eğer askeri simülasyon oyunlarına ilgi duyuyorsanız, Squad sizin için oldukça uygun bir seçenek olabilir. Oyunda günümüz ordularının kullandığı ekipmanlar, modern piyade tüfekleri, optikler, zırhlı araçlar ve helikopterler karşımıza çıkıyor. 50’ye 50 kişilik çok oyunculu konsepti sayesinde ise kendinizi adeta gerçek bir muharebenin içindeymiş gibi hissedebiliyorsunuz.
Squad Türkçe Desteği Var mı?
Squad’ın Steam sayfasına baktığımızda maalesef Türkçe dil desteğinin bulunmadığını görüyoruz. Yani oyunu indirip kurduktan sonra menüleri ve oyun içi seslendirmeleri İngilizce olarak deneyimleyebileceksiniz.
Squad Sistem Gereksinimleri Neler?
Minimum Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı:
- Nvidia GTX 1060 (6 GB) veya
- AMD Radeon RX 580 (en az 6 GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Geniş bant internet bağlantısı
- Depolama: 65 GB kullanılabilir alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5-12400 veya AMD Ryzen 5 5600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı:
- Nvidia GeForce RTX 3060 veya
- AMD Radeon RX 6600 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Geniş bant internet bağlantısı
- Depolama: 65 GB kullanılabilir alan
Editörün Notu
Squad'ı daha önce denemiş birisi olarak savaş konseptini fazlasıyla iyi yansıttığını söyleyebilirim. Özellikle Battlefield ve Arma gibi yapımlardan sıkıldıysanız, Squad sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır.