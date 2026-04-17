Popüler Savaş Oyunu Ucuzladı! İşte İndirimli Fiyatı

Steam’de çok olumlu inceleme etiketine sahip popüler Squad oyunu indirime girdi. Oyuncular, önümüzdeki birkaç gün boyunca yapımı daha uygun fiyatlarla satın alabilecek. İşte Squad’ın indirimli fiyatı!

Squad Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam, sevilen savaş oyunu Squad için yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda oyunun fiyatında yüzde 40 oranında bir indirim söz konusu. Yapımın fiyatı 24,99 dolardan (1.120 TL) 14,99 dolara (672 TL) kadar düştü. Bu kampanyanın 21 Nisan’a kadar devam edeceğini belirtelim.

Squad Nasıl Bir Oyun?

Eğer askeri simülasyon oyunlarına ilgi duyuyorsanız, Squad sizin için oldukça uygun bir seçenek olabilir. Oyunda günümüz ordularının kullandığı ekipmanlar, modern piyade tüfekleri, optikler, zırhlı araçlar ve helikopterler karşımıza çıkıyor. 50’ye 50 kişilik çok oyunculu konsepti sayesinde ise kendinizi adeta gerçek bir muharebenin içindeymiş gibi hissedebiliyorsunuz.

Squad Türkçe Desteği Var mı?

Squad’ın Steam sayfasına baktığımızda maalesef Türkçe dil desteğinin bulunmadığını görüyoruz. Yani oyunu indirip kurduktan sonra menüleri ve oyun içi seslendirmeleri İngilizce olarak deneyimleyebileceksiniz.

Squad Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı:

Nvidia GTX 1060 (6 GB) veya

AMD Radeon RX 580 (en az 6 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Geniş bant internet bağlantısı

Depolama: 65 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel Core i5-12400 veya AMD Ryzen 5 5600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı:

Nvidia GeForce RTX 3060 veya

AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Geniş bant internet bağlantısı

Depolama: 65 GB kullanılabilir alan

Editörün Notu

Squad'ı daha önce denemiş birisi olarak savaş konseptini fazlasıyla iyi yansıttığını söyleyebilirim. Özellikle Battlefield ve Arma gibi yapımlardan sıkıldıysanız, Squad sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır.