Netflix, Grev Nedeniyle Altı Filmini Ertelemek Zorunda Kaldı!

Netflix'te işler son dönemde pek de yolunda gitmiyor. Yayın hizmeti, İngiltere'de kendi Netflix orijinal içeriklerinden biri olan The Power of the Dog'u yayından kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda yazar ve oyuncuların grevi devam ettiği için birçok yeni yapımını da 2024'e erteliyor.

Netflix, büyük yapımları yeniden planlayan tek stüdyo değil, öyle ki bu hafta başında bildirdiğimiz gibi Hulu ve Sony de birçok yeni film ve TV şovunu erteledi ve grev devam ettikçe çok daha fazlasını bekliyoruz.

Grev sadece çekilmekte olan film ve dizileri değil, aynı zamanda bitmiş film ve dizilerin yeniden çekimlerini ve tanıtım çalışmalarını da etkiliyor.

Netflix Hangi Filmleri 2024'e Kadar Erteledi?

What's on Netflix'e göre son ertelemeler altı filmi etkiliyor. Bunlar arasında A Family Affair, Damsel, Lift, Players, Shirley ve Spaceman yer alıyor.

A Family Affair'in Kasım ayında yayınlanması planlanıyordu ancak Nicole Kidman, Zac Efron ve Joey King'in başrollerini paylaştığı romantik komedi filmi 2024 yılında yayınlanacak.

Millie Bobby Brown'ın alışılmadık bir prensesi canlandırdığı fantastik film Damsel'in yayın tarihi de Ekim 2023'ten 2024'e ertelendi ancak daha kesin bir yayın aralığı belirtilmedi. Aynı durum Tom Ellis, Gina Rodriguez ve Liza Koshy'nin başrollerini paylaştığı romantik komedi Players için de geçerli. Film, 2023 sonbaharından henüz açıklanmayan bir tarihe ertelendi.

Kevin Hart komedisi Lift için ise bir vizyon tarihi belirlendi. Vizyon tarihi Ağustos 2023'ten 12 Ocak 2024'e alındı.

Regina King'in Shirley Chisholm'un biyografisini anlattığı Shirley de 2024'te gösterime girecek bir diğer film ve Adam Sandler'ın Çek Cumhuriyeti'nin ilk astronotunu canlandırdığı bilimkurgu draması Spaceman da aynı tarihte gösterime girecek.

Grevin kısa vadede sonu gelecek gibi görünmediği için sadece Netflix'te değil, tüm yayın hizmetlerinde bu gibi yeni yapımlarda daha pek çok değişiklik göreceğiz.