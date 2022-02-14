Marvel Dizileri Netflix’e Veda Ediyor: Tarih Açıklandı

Dijital ücretli içerik platformu Netflix, yıllar önce Disney+ ile iş birliği yaparak dizi ve filmleri platformunda yayınlamaya başladı. Ancak iki ekran devi arasındaki iş birliği bir süre önce sona erdi. Buna rağmen Marvel dizileri, Netflix platformunda yayınlanmaya devam ediyordu. Platform, Marvel lisanslı dizilerinin kısa bir zaman sonra yayından kalkacağını duyurdu.

Marvel Dizileri Netflix’e Veda Ediyor

Netflix, Disney+ ile yaptığı iş birliği ile bir süredir Marvel lisanslı dizileri platformunda aboneleri ile buluşturuyordu. İş birliğinin sona ermesinden sonra da platformda yayınlanmaya devam eden diziler için artık sona gelindi. Netflix, Marvel dizilerinin 1 Mart itibarıyla yayından kaldırılacağını izleyicilerine duyurdu.

Platformda şu an için Marvel’ın sevilen dizileri Daredevil, Jessica Jones ve The Punisher dizileri yer alıyor. Dizileri izlemek isteyen kişilerin önünde ise kısa bir zaman kaldı. Marvel hayranlarının dizileri yeniden veya ilk defa izlemek için acele etmesi gerekiyor.

Netflix’in yaptığı Marvel uyarısı, yalnızca bazı cihazlarda ve bir profilden bir diziyi ilk kez izlerseniz yapılıyor.

Öte yandan Netflix platformundan kalkan dizilerin Disney+’a dönüp dönmeyeceği ise bilinmiyor. Bahsi geçen Marvel dizilerinin hangi platforma geçeceği şu an için belli değil.