Disney+’ta Yayımlanacak Marvel Dizilerinin Yayın Tarihi Açıklandı

Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, aralık ayının başında Marvel Marvel Sinematik Evreni’ndeki (Marvel Cinematic Universe) şaşırtıcı sayıda yapım ile ilgili şirketin planlarını açıkladı ancak bu dizilerin ne zaman yayımlanacağı hakkında paylaşılmış kesin bir bilgi bulunmuyordu. Polygon’daki habere göre Disney Plus’ta yayımlanacak olan Marvel dizilerinin yayın tarihi belli oldu.

Marvel Dizilerinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Disney, Salı günü yapmış olduğu açıklamada hem vizyona girecek filmlerin vizyon tarihi hem de Disney Plus’ta yayımlanması planlanan dizilerin yayın tarihini resmen açıkladı. Polygon’un haberine göre listede altı Marvel dizisi ile üç film bulunuyor.

Paylaşılan listenin içerisinde Elizabeth Olsen, Evan Peters, Kat Dennings ve Benedict Cumberbatch gibi isimlerin yer aldığı WandaVision ve The Falcon and The Winter Soldier gibi yayımlanacağı günün iple çekildiği diziler yer alıyor. Scarlett Johansson, Florence Pugh, Robert Downey, Yolanda Lynes gibi oyuncuların bulunduğu Black Widow filminin ise bu iki dizinin üzerinden birkaç ay geçtikten sonra vizyona girmesi planlanıyor.

Bu listeye göre 15 Ocak 2021 yılında WandaVision Disney Plus’ta izlenebilecek. WandaVision’ın üzerinden bir süre geçtikten sonra 19 Mart 2021 tarihinde The Falcon and The Winter Soldier seyirci kitlesinin önüne çıkışını gerçekleştirecek. Merakla beklenen iki yapımın hemen sonrasında ise 7 Mayıs 2021 tarihinde Black Widow izleyicileriyle buluşmaya gelecek. Yayımlanacağı tarih kesin olarak belli olmasa da Loki dizisinin de Black Wİdow’un vizyona sürüleceği aynı ay içerisinde yayımlanacağı açıkladı.

Black Widow filminden sonra Shang Chi and the Legends of the Ten Rings’in 9 Temmuz’da vizyona gireceği açıklanırken What If’in ise yaza doğru seyircilerle buluşturulması planlanıyor. What If’in de Loki gibi paylaşılmış resmi bir tarihi yok. Harry Styles, Kit Harrington, Richard Madden ve Angelina Jolie gibi oyuncuların yer alacağı The Eternals ise 5 Kasım’da seyircilerle buluşacak. Ms. Marvel ile Hawkeye, 2021’in sonunda çıkacak.

Marvel yapımlarının yayımlanacağı tarihlerin tam listesi şu şekilde:

• WandaVision: 15 Ocak 2021

• The Falcon and The Winter Soldier: 19 Mart 2021

• Black Widow: 7 Mayıs 2021

• Loki: Mayıs

• Shang Chi and the Legends of the Ten Rings: 9 Temmuz

• What If: Yaz

• The Eternals: 5 Kasım

• Ms. Marvel: 2021’in Sonu

• Hawkeye: 2021’in Sonu