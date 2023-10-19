Marvel Karakterleri, Yeni Mod Sayesinde Daha Farklı Görünecek!

Sony ve Insomniac Games, Marvel's Spider-Man 2 oyununun heyecan verici güncellemelerini duyurarak oyunseverleri heyecanlandırdı. Bu güncellemeler, oyunun zaten sevilen fotoğraf moduna getirilen yeni bir boyutla geliyor.

Aksiyon Figürü Modu

Fotoğraf Modu, oyunseverlere oyun dünyasının güzelliklerini yakalama ve paylaşma fırsatı sunan özel bir alan sağlıyor. Ancak yeni güncellemeyle birlikte bu deneyim daha da ilginç hale geliyor.

Ayarlanabilir ışıklandırma, arka plan filtreleri ve duruş seçenekleri gibi bir dizi yeni özellik, fotoğraf modunu daha da zenginleştiriyor. Artık oyuncular, "Aksiyon Figürü Modu" adı verilen bu özellik sayesinde Peter Parker ve Miles Morales'i kendi minik versiyonlarına dönüştürebilecekler.

Marvel's Spider-Man 2 oyununun bu yeni özelliği, fotoğrafçılığa ilgi duyan oyuncular için bir hazine sunuyor. Artık karakterlerin aksiyon sahnelerini kendi istedikleri gibi özelleştirebilecekler. Oyuncular, Spider-Man evreninin aksiyonunu yakından deneyimleyebilecekler.

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