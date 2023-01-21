Yoğun Eleştirilere Tutulan Marvel Oyununun Fişi Çekiliyor

Yayıncı Square Enix, 2020 yazında pek çok eleştiriyle piyasaya sürülen Marvel's Avengers'ın performansından açıkça hayal kırıklığına uğradı. O günden tam iki buçuk yıl sonra canlı hizmet süper kahraman oyunu son içerik güncellemesini gördü ve yıl bitmeden aktif olarak desteklenmeyi bırakacak.

Geliştirici Crystal Dynamics'in bir blog gönderisine göre Marvel's Avengers son dengeleme güncellemesini Mart ayında alacak. Güncelleme 2.8, 31 Mart'ta yayınlandığında, stüdyo oyunun kozmetik pazarını da kapatacak ve oyuncuların kalan kredilerini oyun içi kaynaklara dönüştürecek.

Ancak bu premium kozmetikler elde edilemez hâle gelmeyecek çünkü Crystal Dynamics her oyuncuya hepsini vereceğini söylüyor. Geliştirme ekibine göre 31 Mart'tan itibaren marketteki, mücadele kartlarındaki ve görevlerdeki her içerik tüm oyuncular için ücretsiz olacak.

Marvel's Avengers, 30 Eylül 2023'ten Sonra Satın Alınamayacak

Ardından, 30 Eylül'de Marvel's Avengers için "resmî destek" sona erecek ancak bu artık oynanamayacağı anlamına gelmiyor. Crystal Dynamics, hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modların 30 Eylül'den sonra en azından büyük bir gelişme olana kadar, oyun sahipleri tarafından erişilebilir kalacağını söylüyor.

Stüdyo, "Oyunun işleyişinde yaptığımız değişiklikler mümkün olduğunca uzun bir ömür sağlayacak." diyor ancak "30 Eylül 2023'ten sonra öngörülemeyen durumlar nedeniyle ortaya çıkan sorunları çözebileceğimizi garanti edemeyiz." diye de ekliyor.

Oyuna sahip olmayanlar Marvel's Avengers'ı 30 Eylül'den sonra artık dijital olarak satın alınamayacak. Oyun Game Pass'te de yer alıyor ancak stüdyo "bu blogda tartışılan tüm değişiklikler oyunun Game Pass ve PlayStation Plus Extra sürümleri için de geçerli olacak." diyor, bu da muhtemelen Eylül ayının sonunda bu hizmetlerden kaldırılacağı anlamına geliyor.