Marvel'dan Yeni Bir Çizgi Roman Serisi Geliyor

Maymunlar Cehennemi serisi, 2017'deki Maymunlar Cehennemi Savaşı ile sona eren filmlerinden bu yana sessizliğe gömülmüş durumda. Fox, 2024'te filmlere yeniden başlamaya hazırlanıyor ve markanın Disney'in eline geçmesiyle dizilerinin de nasıl olduğunu göreceğiz. Disney ile Marvel anlaşmasıyla birlikte Marvel de seriye yeni çizgi romanlar kazandırmayı amaçlıyor.

Önümüzdeki yıldan itibaren Marvel, yazar David F. Walker (Bitter Root, Power Man & Iron Fist) ve sanatçı Dave Wachter'ın (Guns of Shadow Valley, Aliens: Aftermath) imzasını taşıyan yepyeni Maymunlar Cehennemi çizgi roman serisini yayınlayacak.

Maymunlar Cehennemi Çizgi Roman Serisi Geliyor

Conquer your fate! @DavidWalker1201 and @DaveWachter's Planet of the Apes comic series arrives in 2023. pic.twitter.com/BoNmWQ7062 — Marvel Entertainment (@Marvel) December 23, 2022

Bu çizgi roman serisi ilk olarak Haziran ayında duyurulmuştu ve baş editör C.B. Cebulski o sıralar yeni çizgi romanla birlikte "bu sevilen serinin cesur çizgi roman hikaye anlâtımıyla sunduklarının sınırlarını keşfedeceklerini ve bu yeni maceraya adım atmayı dört gözle beklediklerini" söylemişti. Maymunlar Cehennemi, devam eden yeni serinin çıkışından önce Şubat ayı boyunca Venom, Avengers ve Miles Morales: Spider-Man de dâhil olmak üzere birden fazla Marvel çizgi romanının arasına katılacak.

Bir çizgi roman serisi olarak Maymunlar Cehennemi, yıllar içinde Boom da dâhil olmak üzere çok sayıda çizgi roman yayıncısı tarafından yayınlandı. Bu süre zarfında Marvel, o zamanki ilk beş Maymunlar Cehennemi filminin çizgi roman uyarlamalarını ve orijinal iki filmin renkli uyarlamalarını yayınladı.

Şu anda, bu yeni Maymunlar Cehennemi çizgi romanı serinin Marvel'dan çıkan ilk ve tek çizgi romanı olacak.