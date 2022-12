Marvel'dan Yeni Bir Çizgi Roman Serisi Geliyor

Maymunlar Cehennemi serisi, 2017'deki Maymunlar Cehennemi Savaşı ile sona eren filmlerinden bu yana sessizliğe gömülmüş durumda. Fox, 2024'te filmlere yeniden başlamaya hazırlanıyor ve markanın Disney'in eline geçmesiyle dizilerinin de nasıl olduğunu göreceğiz. Disney ile Marvel anlaşmasıyla birlikte Marvel de seriye yeni çizgi romanlar kazandırmayı amaçlıyor.

Önümüzdeki yıldan itibaren Marvel, yazar David F. Walker (Bitter Root, Power Man & Iron Fist) ve sanatçı Dave Wachter'ın (Guns of Shadow Valley, Aliens: Aftermath) imzasını taşıyan yepyeni Maymunlar Cehennemi çizgi roman serisini yayınlayacak.

Conquer your fate! @DavidWalker1201 and @DaveWachter's Planet of the Apes comic series arrives in 2023. pic.twitter.com/BoNmWQ7062