Marvel Rivals, Overwatch 2 Ekibini Canından Bezdirdi: "Günah Bizden Gider"

NetEase'in geliştirdiği Marvel Rivals oyunu, konsept olarak Overwatch 2'nin alternatifi olarak öne çıktı ve çıktığı günden bu yana ekibin korkulu rüyası oldu.

Marvel Rivals geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürüldükten sonra Overwatch 2'nin hakim konumuna meydan okur hale geldi. Overwatch 2'nin yönetmenlerinden Aaron Keller'in açıklamaları, bu rekabetin ekipleri nezdinde biraz sinir bozucu olduğunu gösteriyor.

Zira Keller, yeni rekabet ortamının daha önce deneyimlemedikleri bir zorluk ve heyecan yarattığını belirterek, rakip oyunun sunduğu benzer mekanikler karşısında ekibin artık kendi güvenli alanlarından çıkarak daha cesur hamleler yapmaya başladığını ifade etti.

Overwatch 2 Daha Yenilikçi Adımlar Atmaya Zorlandı

Keller yakın zamanda verdiği bir röportajda, Overwatch 2'nin rakipleriyle kıyaslandığında artık farklı bir rekabet dinamiğiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Marvel Rivals'ın çıkışından olma yeni tehditkâr rekabet, Blizzard'ın sezonluk içeriklere yönelik karmaşık tepkileri ve eksik kalan kampanya modunun yerini alacak yenilikçi özelliklerin geliştirilmesinde itici bir güce dönüştü.

Yönetmen, ekibin oyuncuların uzun süredir beklediği ve talep ettiği özellikleri oyuna dahil etmek için baskı altında kaldığını, bunun da oyunun stratejik derinliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Yeni Perk Sistemi ve Loot Box'lar

Topluluk tarafından yoğun talep gören güncellemeler arasında üçüncü şahıs kamera açısı, yeni 'perk' sistemleri, stadyum modu ve loot box'ların geri dönüşü gibi yenilikler yer alıyor.

Keller, bu özelliklerin oyunculara karakterlerinin performansını artırma ve rakip stratejilerini dengeleme imkanı sunacağını, böylece maçlar sırasında daha fazla taktiksel seçenek ve strateji oluşturulabileceğini de sözlerine ilave etti.

Sizce bu iki oyun arasındaki rekabet nasıl şekillenecek? "Kim daha yaratıcı güncellemeler yaparsa zirve onun" mentalitesinin galibi kim olacak? Yorumlarda tartışalım.