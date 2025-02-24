NetEase Hakkında Şok İddia: Meğer Marvel Rivals Hiçbir Zaman Çıkmayacakmış

NetEase, uluslararası oyun yatırımlarından geri çekilmeyi tam gaz sürdürüyor. Çin merkezli dev şirket, geçtiğimiz yılın sonunda Worlds Untold, Jar of Sparks ve Liquid Sword stüdyolarında işten çıkarmalar yaparak veya projeleri askıya alarak bu süreci başlatmıştı. Ancak şimdi Çin dışındaki birçok stüdyosunu elden çıkarmak için aktif olarak alıcı arıyor.

İsmi açıklanmayan kaynaklara göre, şirket yurt dışındaki ekiplerinin büyük bir kısmını satmayı planlıyor. Eğer alıcı bulunamazsa, Quantic Dream ve Grasshopper Manufacture gibi stüdyolar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak ve onlarca insan işinden olacak.

Risk altındaki diğer stüdyolar arasında Anchor Point, GPTRACK50, Jackalyptic Games, Nagoshi Studio, Pincool, Rebel Wolves, Skybox Labs, Studio Flare ve T-Minus Zero Entertainment bulunuyor.

Marvel Rivals Ekibinde İşten Çıkarmalar

Bunun yanı sıra, NetEase kısa süre önce ABD merkezli Marvel Rivals ekibinde işten çıkarmalar gerçekleştirdi.

Şirket bu hamleyi geliştirme verimliliğini optimize etmek amacıyla yaptığını iddia ederken, küresel genişleme planlarından vazgeçmediğini savundu. Ancak yüksek maliyetler nedeniyle şirketin yurt dışındaki tüm oyun yatırımlarını elden çıkarmayı düşündüğü yönündeki iddialar güçleniyor.

NetEase konu hakkında resmi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, Game File'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

Tüm stüdyolar ve projeler sürekli olarak gözden geçirilmekte ve değerlendirilmektedir. NetEase, bu süreçte gerekli değişiklikleri belirleyerek hayata geçirecektir.

İlginç bir şekilde, Marvel Rivals'ın NetEase için büyük bir başarıya dönüşmesine rağmen oyunun neredeyse hiç çıkamayacağı ortaya çıktı. Şirketin CEO'sunun, Disney karakterlerinin lisans bedellerini ödemeye karşı çıktığı ve bu yüzden proje iptal edilme noktasına geldiği belirtiliyor.