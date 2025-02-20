Marvel Rivals Durdurulamıyor! Yeni Bir Rekora İmza Attı

Overwatch 2'nin en ciddi rakiplerinden Marvel Rivals oyununun geliştiricisi NetEase'in son finansal raporlarına göre, oyun Aralık ayında Steam'in küresel en çok satanlar listesinde zirveye çıktı ve ilk üç günde 10 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı. Ocak ayında gelen 1. sezon güncellemesiyle oyun tekrar listelerin zirvesine tırmandı.

NetEase, 2024'ün son çeyreğinde oyun ve ilgili hizmetlerden 21,2 milyar RMB, yani yaklaşık olarak 2,9 milyar dolar net gelir elde ettiğini duyurdu. Bu, 2023'ün aynı dönemine göre %1,5'lik bir artış olduğunu gösteriyor.

Steam'de Büyük Başarı: En Yüksek Eşzamanlı Oyuncu Eşiği

Marvel Rivals 1. sezon güncellemesiyle birlikte 644.269 eşzamanlı oyuncuya ulaşarak Steam tarihindeki en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına sahip 14. oyun oldu. Apex Legends, Path of Exile 2, Helldivers 2 ve GTA 5 gibi dev yapımları geride bırakmayı başardı.

Oyunun renkli içeriği ve güncellemeleri diri tutmasından kaynaklanan bu başarının devamı, ekibin ne kadar istikrarlı olduğuyla eşit düzeyde önem taşıyor. Zira ortada bazı iniş-çıkışlı durumlar da mevcut. Örneğin ortada dolaşan iddialar ve NetEase'den çıkarılan işçiler...

Başarıya Rağmen İşten Çıkartmalar Devam Etti

Tüm bu rakamlara ve başarıya rağmen NetEase'teki işten çıkarmalar tüm hızıyla devam etti. Oyunun Amerikalı oyun yönetmeni Thaddeus Sasser de dahil olmak üzere birçok geliştiricinin işine son verildi.

NetEase, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "organizasyonel nedenlerle geliştirme ekibinin yeniden yapılandırıldığını ve oyunun gelişim sürecini optimize etmek için bu kararın alındığını" belirtti.

NetEase'in Kuzey Amerika'daki oyun geliştirme operasyonlarını küçülttüğü iddiaları da ortalıkta dolaşıyor. Şirket bu iddiaları reddetse de, Vancouver merkezli Worlds Untold ve Seattle merkezli Jar of Sparks stüdyolarıyla yollarını ayırdığı biliniyor.