FromSoftware, Sony'e Yalvardı: Neden Oyunumuzu Yayınlamadınız?

Eski PlayStation yöneticisi Shuhei Yoshida, Sacred Symbols podcast'inde enteresan bir süreci anlattı. Söylediğine göre FromSoftware ve Sony'in arası limoni kalmış. Sebebi ise Demon Souls'un Batı'da yayınlanmamasından ötürü güven kaybı yaşayan oyun geliştiricisi FromSoftware.

Şirket bu olayın ardından Sony ile iş yapmayı bıraktı ve Dark Souls adlı yeni projesini Bandai Namco ile yapmaya karar verdi.

Demon's Souls, FromSoftware ve Sony Japan Studio iş birliğiyle geliştirilmişti. Ancak Sony, oyunun Batı'da başarılı olamayacağını düşündüğü için İngilizce versiyonunu yayınlamama kararı aldı. Bunun yerine Demon's Souls'un yayıncılığını ABD'de Atlus, Avrupa'da ise Bandai Namco üstlendi.

"PlayStation Onları Hayal Kırıklığına Uğrattı"

Yoshida, Sony'nin oyunun devamını FromSoftware ile yapmak istediğini, ancak stüdyonun bu teklifi reddettiğini belirterek şöyle dedi:

FromSoftware zaten bir devam oyunu üzerinde çalışıyordu ama PlayStation'ın onlara nasıl davrandığından o kadar hayal kırıklığına uğramışlardı ki bizimle çalışmak istemediler. Biz yeniden birlikte çalışmak istedik ama geri çevrildik.

Bu olayın ardından FromSoftware, Dark Souls'u Bandai Namco ile geliştirerek kendi yolunu çizdi.

FromSoftware, Sony ile ipleri koparsa da yıllar sonra PlayStation'a özel Bloodborne ile yeniden iş birliği yaptı. Yoshida da bu projede yer almaktan keyif duyduğunu söyledi.

Aradaki Buzlar Bloodborne ile Eridi

"Miyazaki'ye büyük saygı duyuyoruz ve onlarla tekrar çalışabildik. Bloodborne, onun en iyi oyunlarından biri," diye yorum yapan Yoshida, Demon's Souls'un Batı'ya getirilmemesi konusundaki hatalarını daha önceki röportajlarında kabul etmişti.

Oyunun neredeyse tamamlanmış versiyonunu iki saat boyunca oynadıktan sonra "Bu ne rezalet bir oyun," diyerek kapattığını da anlatıyor. Ancak, Atlus ve Bandai Namco sayesinde oyun Japonya dışında büyük bir başarı yakalayınca Yoshida hatalarının farkına vardı.

Yayıncılık açısından büyük bir hata yaptık. Stüdyo yönetimi olarak da başarısız olduk. Yaptığımız oyunun değerini göremedik.

Sony'nin zaman zaman büyük oyun fırsatlarını kaçırabildiğinin en büyük örneklerinden biri olarak öne çıkan Demon's Souls, bugünkü başarısını muhtemelen Sony'in ihmallerine borçlu.