Overwatch Benzeri Yeni Marvel Oyunu 'Marvel Rivals' Tanıtıldı! (Video)

NetEase, 6'ya 6 maçlar, yıkılabilir ortamlar ve Guardians, Avengers ve X-Men'den oluşan dev bir kadro içeren Marvel Rivals adlı ücretsiz oynanabilen Overwatch benzeri bir nişancı oyununu duyurdu.

Oyunun arkasındaki hikâye, Doctor Doom ve 2099'daki muadilinin, çizgi romanlardaki Battleworld'e benzer şekilde Timestream Entanglement olarak bilinen olayda çoklu evreni çarpışmaya zorlamasını konu alıyor.

Her savaşta, farklı evrenlerden kahramanlar ve kötü adamlar, çoklu evren hâkimiyetine ulaşmadan önce her iki Doom'u da alt etmek için bir araya geliyor.

Marvel Rivals Duyuru Fragmanı

Fragmanda Doctor Strange'in diğer oyuncuların harita üzerinde ilerlemek için atlayabileceği bir portal açtığını, Spider-Man'in düşmanları sersemletmek için ağ ördüğünü, Loki'nin kopyaları çağırdığını ve hatta başka karakterlere dönüştüğünü, Rocket ve Groot'un birçok sinerji yeteneğinden birinde bir araya geldiğini ve daha fazlasını görebiliyoruz.

Marvel Rivals Oynanabilir Süper Kahramanlar

Fragmanda bir dizi farklı oynanabilir karakter görmemize rağmen NetEase karakterlerin bunlarla sınırlı olmayacağını ve her sezon güncellemesiyle yeni karakterlerin geleceğinin sözünü veriyor. Şimdiye kadar duyurulan oynanabilir süper kahramanlar ise şu şekilde:

Namor

Loki

Magik

Groot

Rocket Raccoon

Doctor Strange

Iron Man

The Hulk

Spider-Man

Black Panther

Peni Parker

Luna Snow

Magneto

Galactus

Storm

Punisher

Scarlet Witch

Mantis

Star-Lord

Drax

Marvel Rivals, oynaması ücretsiz bir oyun olacak ve Mayıs ayında Steam ve Epic Games Store'da kapalı bir alfa süreciyle oyunculara oyunu test ettirecek. Ek olarak oyun Türkçe dil desteğine de sahip olacak.

Peki sizin Marvel Rivals'tan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.