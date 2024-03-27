Overwatch Benzeri Yeni Marvel Oyunu 'Marvel Rivals' Tanıtıldı! (Video)
Overwatch'a benzerliğiyle dikkat çeken yeni ücretsiz Marvel oyunu Marvel Rivals etkileyici bir duyuru fragmanı ile tanıtıldı. İşte detaylar!
NetEase, 6'ya 6 maçlar, yıkılabilir ortamlar ve Guardians, Avengers ve X-Men'den oluşan dev bir kadro içeren Marvel Rivals adlı ücretsiz oynanabilen Overwatch benzeri bir nişancı oyununu duyurdu.
Oyunun arkasındaki hikâye, Doctor Doom ve 2099'daki muadilinin, çizgi romanlardaki Battleworld'e benzer şekilde Timestream Entanglement olarak bilinen olayda çoklu evreni çarpışmaya zorlamasını konu alıyor.
Her savaşta, farklı evrenlerden kahramanlar ve kötü adamlar, çoklu evren hâkimiyetine ulaşmadan önce her iki Doom'u da alt etmek için bir araya geliyor.
Marvel Rivals Duyuru Fragmanı
Fragmanda Doctor Strange'in diğer oyuncuların harita üzerinde ilerlemek için atlayabileceği bir portal açtığını, Spider-Man'in düşmanları sersemletmek için ağ ördüğünü, Loki'nin kopyaları çağırdığını ve hatta başka karakterlere dönüştüğünü, Rocket ve Groot'un birçok sinerji yeteneğinden birinde bir araya geldiğini ve daha fazlasını görebiliyoruz.
Marvel Rivals Oynanabilir Süper Kahramanlar
Fragmanda bir dizi farklı oynanabilir karakter görmemize rağmen NetEase karakterlerin bunlarla sınırlı olmayacağını ve her sezon güncellemesiyle yeni karakterlerin geleceğinin sözünü veriyor. Şimdiye kadar duyurulan oynanabilir süper kahramanlar ise şu şekilde:
- Namor
- Loki
- Magik
- Groot
- Rocket Raccoon
- Doctor Strange
- Iron Man
- The Hulk
- Spider-Man
- Black Panther
- Peni Parker
- Luna Snow
- Magneto
- Galactus
- Storm
- Punisher
- Scarlet Witch
- Mantis
- Star-Lord
- Drax
Marvel Rivals, oynaması ücretsiz bir oyun olacak ve Mayıs ayında Steam ve Epic Games Store'da kapalı bir alfa süreciyle oyunculara oyunu test ettirecek. Ek olarak oyun Türkçe dil desteğine de sahip olacak.
Yaklaşan Marvel Filmleri ve Çıkış Tarihleri - Tam Liste
Kurgusal bir çizgi roman ve çizgi film evreni olarak tanımlayabileceğimiz Marvel dünyasında yenilikler sürüyor. Dünyanın dört bir yanında hayranlıkla izlenen Marvel karakterlerinin yer aldığı yeni projeler geniş kitlelerde büyük bir heyecan uyandırıyor.
Peki sizin Marvel Rivals'tan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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