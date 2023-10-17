Marvel's Spider-Man 2'nin İnceleme Puanları Açıklandı!

Insomniac Games tarafından geliştirilen Marvel's Spider Man 2, 20 Ekim Cuma günü çıkış yapacak. Geçtiğimiz saatlerde çıkış fragmanı yayınlanan oyun için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Marvel's Spider-Man 2'nin inceleme puanları ve eleştirmen yorumları belli oldu. Peki, oyunun puanları ne durumda? İşte haberimizin devamı...

Neredeyse Hiç Kötü Yorum Yok!

Marvel's Spider-Man 2'nin incelemelerine bakıldığında neredeyse hiç kötü yorum görülmedi. Oyunun hikâyesi, teknik ayrıntıları ve genel özellikleri büyük oranda övgü topladı. Bu hafta çıkış yapacak oyunun inceleme puanlarının yayınlanmasının ardından oyuncular daha sabırsızlandı.

İşte Marvel's Spider-Man 2'nin inceleme puanları:

GamesRadar – 5/5

VG247 – 5/5

VGC – 5/5

Kinda Funny – 5/5

Screen Rant – 5/5

Eurogamer – 4/5

IGN – 8/10

PCMag – 8/10

Gamespot – 8/10

Dexerto – 8/10

Push Square – 8/10

Wccftech – 8.5/10

God is a Geek – 9.5/10

Game Informer – 9.5/10

Gaming Nexus – 10/10

The Loadout – 10/10

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