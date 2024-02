Marvel's Spider-Man 2 Yeni Oyun+ Güncellemesi PS5'e Geliyor: Tarih Verildi!

Bu haftanın başından itibaren PlayStation 5'e gelecek olan oyunlarla ilgili bilgiler gelmeye başladı. Starfield ve Indiana Jones gibi popüler oyunların geleceği PS5'e, Marvel's Spider-Man 2'nin de merakla beklenen Yeni Oyun+ güncellemesi geliyor.

Oldukça yakın bir zaman sonra gelecek olan güncelleme, oyunda yeni deneyimler yaşayabilmenin ve oyun içi yeni özelliklerin de beraberinde geleceğini gösteriyor. Peki, New Game Plus güncellemesi ne zaman gelecek?

Ekim ayında Insomniac tarafından lansmanı yapılan Spider Man 2 oyunu için etkinlik öncesinde modu alacağı Yeni Oyun+ doğrulanmıştı. Geliştiriciler, bu özelliğin yıl sonunda önce geleceğini söylemişti ancak süreç umulduğu gibi ilerlemedi.

❗ OUR NEXT UPDATE IS COMING MARCH 7



Our title update for Marvel's #SpiderMan2PS5 arrives next month and adds highly requested features like New Game+, new suits, and more!



Watch our social media for a complete list of features closer to release. 🕸️🕷️ #BeGreaterTogether pic.twitter.com/qhncOPkUXY