Marvel's Spider-Man 2 Yeni Oyun+ Güncellemesi PS5'e Geliyor: Tarih Verildi!

Önümüzdeki ay, Marvel's Spider-Man 2 için New Game Plus güncellemesi PS5'e geliyor. Konuyla ilgili bir takım bilgiler gelmeye başladı. İşte detaylar!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

Bu haftanın başından itibaren PlayStation 5'e gelecek olan oyunlarla ilgili bilgiler gelmeye başladı. Starfield ve Indiana Jones gibi popüler oyunların geleceği PS5'e, Marvel's Spider-Man 2'nin de merakla beklenen Yeni Oyun+ güncellemesi geliyor.

Oldukça yakın bir zaman sonra gelecek olan güncelleme, oyunda yeni deneyimler yaşayabilmenin ve oyun içi yeni özelliklerin de beraberinde geleceğini gösteriyor. Peki, New Game Plus güncellemesi ne zaman gelecek?

Beklenen Güncelleme 1 Ay Sonra Geliyor

Ekim ayında Insomniac tarafından lansmanı yapılan Spider Man 2 oyunu için etkinlik öncesinde modu alacağı Yeni Oyun+ doğrulanmıştı. Geliştiriciler, bu özelliğin yıl sonunda önce geleceğini söylemişti ancak süreç umulduğu gibi ilerlemedi.

2023 Aralık ayında stüdyo, oyunun kalite standarlarına uygun olup olmadığından emin olmak için daha fazla test yapılması gerektiğini söylemişti. Böylece New Game Plus özelliğinin çıkması ertelenmişti.

7 Mart'ta gelecek olan özellik, yeni modlar ve bazı yeni kostümlerin yanı sıra daha fazla yeni seçeneğin geleceğine işaret ediyor. Güncellemenin çıkışı yaklaştıkça gelecek özelliklere dair daha net bilgiler gelecektir. Bu durumda biz de tam listeyi sizlerle paylaşacağız.

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