Marvel's Spider-Man 2 Fragmanı Çıktı: Kötü Karakter Kim Olacak?

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın üstlendiği Marvel's Spider-Man 2 fragmanı yayımlandı. Yayımlanan fragman ile birlikte video oyunundaki kötü karakterin kim olacağı da gün yüzüne çıktı. Peki, Spider-Man 2 ne zaman çıkacak? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Imsomniac Games tarafından geliştirilen Marvel’s Spider-Man, ilk olarak 7 Eylül 2018 tarihinde PlayStation 4 platformuna özel olarak çıkışını gerçekleştirmişti. Dünya çapında çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen yapım, 12 Kasım 2020 tarihinde PlayStation 5 platformuna çıkmıştı.

Geliştirici ekip, Marvel’s Spider-Man ile oldukça büyük bir başarının altına imza atmıştı. Imsomniac Games, bu başarısını yeni bir Spider-Man oyunu ile devam ettirmek için kollarını sıvadı. Şirket, Marvel's Spider-Man 2 isimli video oyununu duyurdu.

Marvel's Spider-Man 2 Fragmanı Neler Sunuyor?

Insomniac Games tarafından geliştirilmekte olan Marvel's Spider-Man 2 için ilk video yayımlandı. Yayımlanan videoda yeni Spider-Man oyunundaki kötü karakteri görme fırsatı elde ediyoruz. Videoya baktığımızda Marvel's Spider-Man 2'de kötü karakter olarak Venom'un olacağını görüyoruz.

Yeni Spider-Man oyununda Peter Parker ile Miles Morales, Venom'a karşı mücadele edecek. Oyunda iki farklı karakterin oynanabilir olacağı tahmin ediliyor. Geliştirici ekip, şimdiye kadarki en destansı tek oyunculu macerayı sunmayı hedefliyor.

Venom karakterini Tony Todd tarafından seslendirileceği açıklandı. Todd, Candyman serisi ile dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olmuştu. Başarılı oyuncu ayrıca Dota: Dragon's Blood animasyon dizisinin seslendirme kadrosunda da yer alıyor.

PlayStation 5 platformuna özel olarak geliştirilen video oyunu 2023 yılında çıkışını gerçekleştirecek. Oyuncuları heyecanlandırmayı başaran yapım ile ilgili henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı. 1 dakika 37 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Yayımlanan video kısa süre içerisinde 4 milyon 295 binden fazla görüntüleme sayısına ulaşarak yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki video, popüler video paylaşım platformu YouTube'da trendler listesine girmeyi başardı. 339 bin beğeni alan videoya 18 binden fazla yorum yapıldı.

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