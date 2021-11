Marvel's Wolverine Derecesi Belli Olmuş Olabilir!

Marvel's Wolverine derecesi ne olacak sorusuna sonunda yanıt bulunmuş olabilir. Insomniac Games'in Marvel's Wolverine oyunu için geçerli bir iş ilanında video oyununun derecesi ile ilgili küçük bir bilgiye yer verildi. İlanda yer verilen tasvirler, Wolverine'in çok fazla şiddet içerikli bir video oyunu olabileceğini gösteriyor.

Wolverine büyük bir çoğunlukla şiddetle ilişkilendirilen bir karakter olarak biliniyor fakat karakterin şiddet ağırlıklı tarafına video oyunlarında çok fazla yer verilmez. Oyunun geçen eylül ayında ortaya çıkmasından bu yana Insomniac Games'in video oyununu "M" dereceli yapıp yapmayacağı, büyük bir merak konusu olmuştu.

Geliştirici genellikle E (her yaş grubu için uygun, hafif şiddeti içerebilir) veya T (13 yaş ve üzeri kişiler için uygun, şiddet vb. içerebilir) dereceli oyunları ile tanınıyor. Arada her ne kadar "M" dereceli Resistance olsa da genel olarak yetişkin derecelendirmeye sahip video oyununun çok nadir olduğu söylenebilir.

Bunları göz önüne alan oyuncular, video oyununun "M" dereceye sahip olmasını çok mümkün görmüyordu ancak Twitter üzerinden duyurulan iş ilanı, bunun o kadar da uzak bir ihtimal olmadığını gösterdi.

Insomniac Games, Marvel's Wolverine'de bir değişikliğe giderek video oyununu "M" dereceye sahip bir şekilde çıkarabilir. Geliştiricinin daha önce Marvel's Spider-Man'de yakaladığı büyük başarı göz önüne alınacak olursa Insomniac, Wolverine'de sınır tanımamakta kararlı olabilir.

Insomniac Games Baş Tasarımcı Drew Murray, kısa bir süre önce Twitter üzerinden bir iş ilanı yayımladı. Bu tweetin açıklamasında video oyununun geliştirilmesine katkı sağlayacak bir kişinin arandığı belirtilirken video oyununda kesiklerin, kesici aletlerin, bıçakların çok fazla olacağına yer verildi.

We're looking for a gameplay engineer @insomniacgames to focus on our hero, #Wolverine. If you're into creating cuts, slashes, gouges, severs, gashes, stabs, *snikts* and everything else that goes with moving and playing as Logan (there's a lot more!), link to apply below! https://t.co/6B6whF5ceE