Marvel's Wolverine Derecesi Belli Olmuş Olabilir!

Marvel's Wolverine derecesi ne olacak sorusuna sonunda yanıt bulunmuş olabilir. Insomniac Games'in Marvel's Wolverine oyunu için geçerli bir iş ilanında video oyununun derecesi ile ilgili küçük bir bilgiye yer verildi. İlanda yer verilen tasvirler, Wolverine'in çok fazla şiddet içerikli bir video oyunu olabileceğini gösteriyor.

Wolverine büyük bir çoğunlukla şiddetle ilişkilendirilen bir karakter olarak biliniyor fakat karakterin şiddet ağırlıklı tarafına video oyunlarında çok fazla yer verilmez. Oyunun geçen eylül ayında ortaya çıkmasından bu yana Insomniac Games'in video oyununu "M" dereceli yapıp yapmayacağı, büyük bir merak konusu olmuştu.

Geliştirici genellikle E (her yaş grubu için uygun, hafif şiddeti içerebilir) veya T (13 yaş ve üzeri kişiler için uygun, şiddet vb. içerebilir) dereceli oyunları ile tanınıyor. Arada her ne kadar "M" dereceli Resistance olsa da genel olarak yetişkin derecelendirmeye sahip video oyununun çok nadir olduğu söylenebilir.

Bunları göz önüne alan oyuncular, video oyununun "M" dereceye sahip olmasını çok mümkün görmüyordu ancak Twitter üzerinden duyurulan iş ilanı, bunun o kadar da uzak bir ihtimal olmadığını gösterdi.

Marvel's Wolverine Derecesi Ne Olacak?

Insomniac Games, Marvel's Wolverine'de bir değişikliğe giderek video oyununu "M" dereceye sahip bir şekilde çıkarabilir. Geliştiricinin daha önce Marvel's Spider-Man'de yakaladığı büyük başarı göz önüne alınacak olursa Insomniac, Wolverine'de sınır tanımamakta kararlı olabilir.

Insomniac Games Baş Tasarımcı Drew Murray, kısa bir süre önce Twitter üzerinden bir iş ilanı yayımladı. Bu tweetin açıklamasında video oyununun geliştirilmesine katkı sağlayacak bir kişinin arandığı belirtilirken video oyununda kesiklerin, kesici aletlerin, bıçakların çok fazla olacağına yer verildi.

We're looking for a gameplay engineer @insomniacgames to focus on our hero, #Wolverine. If you're into creating cuts, slashes, gouges, severs, gashes, stabs, *snikts* and everything else that goes with moving and playing as Logan (there's a lot more!), link to apply below! https://t.co/6B6whF5ceE — Drew Murray (@DrewMaru29) November 5, 2021

Insomniac zaten geçen günlerde Wolverine'in genel olarak yetişkin içeriğe sahip olacağını açıklamıştı. Geliştirici bu nedenle çok fazla şiddetin yer aldığı bir video oyunu yapıyor olabilir. Wolverine eğer robotlara karşı bir mücadele vermiyorsa video oyununun "M" olarak derecelendirmesi muhtemel görünüyor.

Yine de video oyunundan bir oynanış videosu gelene ve böylece video oyununun içeriği kesinleşene kadar Wolverine'in ne kadar şiddetli bir video oyunu olacağı tam olarak bilinemeyecek. Bununla birlikte eylül ayında yayımlanan tanıtım fragmanında Wolverine'in elinde bol miktarda kan olduğuna da dikkat çekmek gerekiyor.