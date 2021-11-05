Marvel's Midnight Suns Çıkış Tarihi Ertelendi

Marvel's Midnight Suns çıkış tarihi ile ilgili oyuncuları üzecek bir karar alındı. Duyurulduğu ilk günden itibaren oyuncular tarafından beklenmeye başlanan yapımın çıkış tarihi ertelendi. Peki, yeni Marvel oyunu Marvel's Midnight Suns ne zaman çıkacak? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Marvel's Midnight Suns Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Yayıncılığını 2K Games'in üstlendiği Marvel's Midnight Suns isimli yapım geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Duyurulduğu ilk günden itibaren beklemeye başlayan çok sayıda oyuncuyu üzecek bir karar alındı.

Yeni Marvel oyununun çıkış tarihinin ertelendiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre oyun, 2022 yılının ikinci çeyreğinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S / X, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Yapılan açıklamada, "Çıkış tarihini ertelemek bizim için çok zor bir karardı. Birçok hayranın oyunu önümüzdeki bahar aylarından itibaren oynamayı dört gözle beklediğinin farkındayız. Oyunu en iyi şekilde sunabilmek için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Bu nedenle çıkış tarihini ertelemek zorunda kaldık" ifadelerine yer verildi.

Taktiksel rol yapma oyunu türündeki Midnight Suns'ta Dr. Strange, Iron Man, Captain America, Ghost Rider (Hayalet Sürücü), Blade, Wolverine ve daha birçok karakter yer alacak. Marvel evreninin karanlık tarafını ele alacak olan oyunda Lilith, Hydra tarafından yeniden canlandırıldı. Video oyununda Marvel karakterleri bir araya gelerek Lilith isimli karakteri durdurmaya çalışacak.

XCOM: Enemy Unknown ve XCOM 2'nin geliştiricisi olan Firaxis Games tarafından geliştirilmekte olan Marvel's Midnight Suns'ın PC sürümü Steam ve Epic Games Store isimli popüler dijital oyun mağazaları üzerinden satışa sunulacak. Oyuncular tarafından yoğun ilgi gören yapımın Steam sayfası açıldı fakat henüz ön sipariş verilemiyor. Ayrıca oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz aylarda YouTube üzerinden yayımlanan duyuru fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan 2K Games'in yayıncılığını üstlendiği yeni video oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Marvel oyununa ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.