Yeni Bethesda Oyunu 'Marvel's Blade' Türkçe Dil Desteğiyle mi Geliyor?

Dishonored ve DEATHLOOP oyunlarının arkasındaki ekip Arkane Studios'un geliştiriciliğini üstlendiği yeni Bethesda oyunu Marvel's Blade ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

The Game Awards'ta ilk fragmanı ile oyunseverlerin karşısına çıkan Marvel's Blade'in bahsi geçen fragmanı, Bethesda Türkiye tarafından Türkçe alt yazı ile paylaşıldı.

Bu durumun üzerine oyunseverler oyunun Türkçe dil desteği ile gelip gelmeyeceğini merak ederken, Bethesda Türkiye konu ile ilgili şimdilik sessiz durumda.

Marvel's Blade'in Türkçe Dil Desteği ile Gelme İhtimali Bulunuyor mu?

Geliştiriciliğini Dishonored ve DEATHLOOP serilerinin stüdyosu Arkane Lyon'ın üstlendiği Marvel's Blade şu anda geliştirme aşamasında.@MarvelGames ile ortak bir yapım olan Marvel's Blade, Paris'in kalbinde geçen, yetişkinlere yönelik, tek oyunculu ve üçüncü şahıs bir oyundur. pic.twitter.com/npmxWYJaPY — Bethesda TR (@bethesda_TR) January 15, 2024

Marvel Games ile ortak bir yapım olan Marvel's Blade, Paris'in kalbinde geçen, yetişkinlere yönelik, tek oyunculu ve üçüncü şahıs bir oyun olacak.

Bethesda Türkiye resmî sosyal medya hesapları daha önce de Bethesda çatısı altında geliştirilen oyunların Türkçe alt yazılı fragmanlarını paylaşıyordu fakat şimdilik Marvel's Blade'in hangi dil seçeneklerine sahip olacağı yönünde herhangi bir bilgi yok.

Yine de daha önce çıkan Marvel's Spider-Man oyunlarında Türkçe dil desteği olmamasının gerekçesi olarak Marvel'ın talebi olduğu iddiaları göz önüne alındığında Marvel's Blade'in de Türkçe dil desteği olmadan piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.

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