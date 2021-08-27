Demir Adam, Wolverine, Kaptan Amerika, Hayalet Sürücü, Blade ve diğerleri bu oyunda! Taktiksel RPG Marvel's Midnight Suns, Steam'de!

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Marvel's Midnight Suns, Marvel Evreni’nin karanlık tarafında geçen yeni taktiksel rol yapma oyunu. Dünyanın son savunma hattı olan Midnight Suns ile takım kurup onlar arasında yaşarken yeraltı dünyasının şeytani güçleriyle yüz yüze gelin. Yeni Marvel oyunu Marvel's Midnight Suns, Steam’de!

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Şeytanların Annesi Lilith, yüzyıllar süren uykunun ardından Hydra tarafından yapılan kara büyüyle yeniden canlandırılır. Lilith’i eski bir kehaneti tamamlamak ve kötü efendisi Chthon’u geri getirmesi için hiçbir şey durduramaz. Kenara itilen Yenilmezler, cehennem ateşiyle birlikte umutsuzca ateşle savaşmaya çalışır ve Midnight Suns’ın (Lilith’in kehanetini önlemek için yaratılmış, doğaüstü güçlere sahip genç kahramanlar Nico Minoru, Blade, Magik ve Ghost Rider) yardımını alır. Birlikte eski bir savaşçı olan Hunter’ı (Lilith’in terkedilmiş çocuğu ve onu yendiği bilinen tek kahraman) diriltirler. Düşmüş müttefikler ve tehlikede olan dünyanın kaderi karşısında karanlığa karşı ayağa kalkmak size kalmış!

Strateji ve taktik oyunlarını sonsuza dek değiştiren efsanevi stüdyodan Süper Kahraman yeteneğiyle sinematik taktiksel savaş, ikonik kahramanlarla kurulacak dostluklar ve Marvel’ın karanlık tarafının derinliklerine dalan unutulmaz bir macera sunan yeni bir oyun!