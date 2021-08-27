Marvel's Midnight Suns
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- Üretici Firaxis
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Demir Adam, Wolverine, Kaptan Amerika, Hayalet Sürücü, Blade ve diğerleri bu oyunda! Taktiksel RPG Marvel's Midnight Suns, Steam'de!
Marvel's Midnight Suns, Marvel Evreni’nin karanlık tarafında geçen yeni taktiksel rol yapma oyunu. Dünyanın son savunma hattı olan Midnight Suns ile takım kurup onlar arasında yaşarken yeraltı dünyasının şeytani güçleriyle yüz yüze gelin. Yeni Marvel oyunu Marvel's Midnight Suns, Steam’de!
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Şeytanların Annesi Lilith, yüzyıllar süren uykunun ardından Hydra tarafından yapılan kara büyüyle yeniden canlandırılır. Lilith’i eski bir kehaneti tamamlamak ve kötü efendisi Chthon’u geri getirmesi için hiçbir şey durduramaz. Kenara itilen Yenilmezler, cehennem ateşiyle birlikte umutsuzca ateşle savaşmaya çalışır ve Midnight Suns’ın (Lilith’in kehanetini önlemek için yaratılmış, doğaüstü güçlere sahip genç kahramanlar Nico Minoru, Blade, Magik ve Ghost Rider) yardımını alır. Birlikte eski bir savaşçı olan Hunter’ı (Lilith’in terkedilmiş çocuğu ve onu yendiği bilinen tek kahraman) diriltirler. Düşmüş müttefikler ve tehlikede olan dünyanın kaderi karşısında karanlığa karşı ayağa kalkmak size kalmış!
Strateji ve taktik oyunlarını sonsuza dek değiştiren efsanevi stüdyodan Süper Kahraman yeteneğiyle sinematik taktiksel savaş, ikonik kahramanlarla kurulacak dostluklar ve Marvel’ın karanlık tarafının derinliklerine dalan unutulmaz bir macera sunan yeni bir oyun!
- Sizin Marvel Maceranız: Marvel Evrenindeki ilk özelleştirilebilir orijinal kahraman olan Hunter olun. Takımınızı özelleştirirken yetenek seçiminizi oyun tarzına göre uyarlarken ve her Marvel hayranının dikkatini çekecek ikonik kıyafetlerin kilidini açarken The Avengers, X-Men, Runaways ve daha fazlasını kapsayan efsanevi kahraman koleksiyonuna liderlik edin.
- Marvel’ın Karanlık Yüzünü Keşfedin: Lilith’in şeytani güçlerine karşı çıkın ve tanıdık kahramanları, doğaüstü ve mistiklerle dolu, alışılmadık bir dünyaya getiren sürükleyici bir kişisel hikayeyi deneyimleyin. İkonik Marvel karakterlerinin günahkar versiyonlarıyla yüzleşmek ve Lilith’in kötü efendisi Chthon’u canlandırmasını engellemeye çalışmak kolay olmayacak.
- Efsaneler Arasında Yaşayın: Demir Adam, Wolverine ve Kaptan Amerika gibi en sevdiğiniz Marvel süper kahramanlarından bazılarıyla savaş alanı dışında ilişkiler geliştirip kişisel bağlarınızı güçlendirirken kahramanları yeni bir gözle görün ve özel yeteneklerin kilidini açın. Derinlere dalın ve kendi mistik gizli yeriniz Abbey’i keşfederken gizli gizemleri ortaya çıkarın.
- Süper Kahraman Gibi Düşünün ve Savaşın: Kahraman arkadaşlarınızla takım kurun, taktiksel savaş alanını değerlendirin ve karanlığın güçlerine karşı stratejik olarak yıkıcı ikonik saldırılar başlatın. Eleştirmenlerce beğenilen taktiksel XCOM serisinin yaratıcılarından zekice düşünmeyi Süper Kahraman yeteneğiyle ödüllendiren yeni, ilgi çekici ve son derece özelleştirilebilir bir savaş sistemi geliyor.