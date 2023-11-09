Marvel's Spider-Man 2 Güncel Satış Rakamları Açıklandı!

Sony, 30 Ekim'de sona eren 2024 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Finansal sonuçlar arasında en dikkat çeken ise Marvel's Spider-Man 2'nin Ekim ayı satışları oldu.

Insomniac'ın merakla beklenen açık dünya süper kahraman oyunu 20 Ekim'de yalnızca PS5 için piyasaya sürüldü ve oyunun ilk 24 saat içinde 2,5 milyondan fazla kopya sattığı açıklanmıştı.

Marvel's Spider-Man 2, Ekim Ayında 5 Milyon Kopya Sattı

Bu başarının büyüklüğünü özetlemek gerekirse Marvel's Spider-Man 2, PlayStation tarihinin en hızlı satan birinci parti oyunu oldu ve önceki rekorun sahibi God of War Ragnarok'u geride bıraktı.

Sadece kısa sürede 2,5 milyon satışa ulaşan oyunun Ekim ayında ne kadar satış yaptığı merak konusuydu. Açıklanan finansal sonuçlara göre oyun Ekim ayında 5 milyon kopya satışa ulaştı.

Marvel's Spider-Man 2 inceleme puanlarında da büyük başarı elde etti. Oyun Metacritic ortalamasında 90 puan elde ederken, Opencritic'te ise 91 puana ulaştı.

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