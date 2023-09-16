Marvel's Spider-Man 2, 60 FPS Modunda Işın İzleme Destekleyecek!

PlayStation 5 her ne kadar yeni nesil bir konsol olsa da üst düzey ışın izleme özellikleri ile kalite modları ne yazık ki konsolda oyunların maksimum 30 FPS ile oynatılmasıyla sonuçlanıyor. Fakat yeni bir gelişme, Marvel's Spider-Man 2'nin bu konuda önemli bir istisna ve başarıya imza atacağını ortaya çıkardı.

Insomniac Games gerek oyunlarıyla gerek oyuncu desteğiyle şimdiye kadar oldukça başarılı işlere imza attı. Südyonun dokunduğu her oyun neredeyse altına dönüştü ve Marvel's Spider-Man 2 de çok yakında çıkışını gerçekleştirmesiyle büyük bir başarıya imza atacak gibi görünüyor.

Işın İzleme Seçeneği 60 FPS Modunda da Kullanılabilecek

Ancak bugün ortaya çıkan gelişmedeki asıl konu bu değil. PlayStation 5 konsolunda oyunlar genellikle 30 FPS kalite modu, 60 FPS performans modu olarak çıkış yapıyor ve bir oyunu ışın izleme desteğiyle oynayabilmek için 30 FPS kalite modunu tercih etmeniz gerekiyor.

Yeni paylaşılan bir ayrıntı ise Marvel's Spider-Man 2'nin 30, 40 ve 60 FPS seçenekleriyle geleceğini gösterirken, tüm FPS seçeneklerinde ışın izlemenin açık olacağını belirtiyor.

Teknoloji direktörü Mike Fitzgerald, IGN'e şunları söyledi: "Bu oyun için ışın izleme özelliğini temel bir performans modu olarak sunabiliyoruz. Bu oyunda ışın izlemenin kapalı olduğu bir mod yok, keza buna gerek de yok. Işın izlemeyi en kaliteli şekilde nasıl sunacağımızı gerçekten bulduk ve her oyuncunun bunu gördüğünden emin olmak istiyoruz."

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