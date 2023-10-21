Marvel's Spider-Man 2 Sorunlarla Geldi: Kutulu Sürümler Yüklenemiyor!

Marvel's Spider-Man 2'nin fiziksel kopyasını satın alan oyuncular oyunu PlayStation 5 konsollarına yüklemekte zorluk çekiyor.

Sorun geçtiğimiz gün Spider-Man 2 subreddit'inde bir kullanıcı tarafından dile getirildi ve kullanıcı diski taktıktan sonra oyunun kurulumunun %36'da durduğunu bildirdi.

Marvel's Spider-Man 2 Kurulumu %36'da Takılıyor

Kullanıcılar yüklemeyi devam ettirmek için PlayStation 5'in internet bağlantısını kesip önce diskin yüklenmesine izin vermekten, PlayStation 5'i sıfırlamaya kadar her şeyi denediklerini söyledi.

Öyle ki bazı kullanıcılar aldıkları kutulu oyunu değiştirdiklerine rağmen yine aynı sorunu yaşadıklarını belirttiler. Kullanıcılar ne yaparlarsa yapsınlar, kurulum aşamasında %36'nın üzerine çıkmayı başaramadılar.

Insomniac Games, resmî hesapları üzerinden konuyla ilgili yorum yapmadı ancak oyunla ilgili sorun yaşayan hayranlar için teknik desteğe yönlendirdiklerini belirten bir paylaşımda bulundu.

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