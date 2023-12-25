Marvel's Spider-Man 2 PC Sürümü Ortaya Çıktı: İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı!

Marvel's Wolverine'in PC geliştirme sürümünün yanı sıra, Marvel's Spider-Man 2'nin de PC geliştirme sürümü ortaya çıktı.

Bu ekran görüntüleri bir PC geliştirme sürümünden alındığı için nihai ürünün kalitesini temsil etmiyor. Yine de oyunun çalışan bir PC versiyonuna tanık olmak büyüleyici. Sony ve Insomniac Games'in Marvel's Spider-Man 2'yi PC için resmî olarak duyurmadığını da unutmayalım.

Marvel's Spider-Man 2 PC Ekran Görüntüleri

Büyük Insomniac sızıntısında Marvel's Spider-Man 2 için de bir klasör yer alıyordu. Ortaya çıkan bu PC geliştirme sürümünün de orada yer aldığı düşünülüyor. Ayrıca Marvel's Venom ve Marvel's Spider-Man 3 için de PC geliştirme sürümleri olduğuna dair söylentiler var.

Ortaya çıkan Marvel's Spider-Man 2 PC geliştirme sürümü oyunun tamamını içermiyor. Teknik olarak tıpkı Marvel's Wolverine de olduğu gibi sadece belli başlı bölümleri içeriyor.

Insomniac'ın yol haritasına göre Marvel's Spider-Man 2'nin 2025 mali yılında PC'ye çıkması bekleniyor. Elbette bu son sızıntı öncesi şirketin planları arasında yer alıyordu ve şirket sızıntı sonrası planlarını değiştirmiş olabilir.

Peki siz oyunlar PS5'e özel çıksa da aynı anda PC'ye geliştiriliyor olmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.