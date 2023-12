Marvel's Wolverine Oynanış Görüntüleri ve Detayları Sızdırıldı!

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Insomniac Games çalışanlarının kişisel verilerinin ve geliştiricilerin yeni oyunu Marvel's Wolverine'in bir dizi görüntü ve detayının çalındığına yönelik gelişmeler yaşanmıştı.

Çok geçmeden Sony Interactive Entertainment'ın sahibi olduğu Insomniac Games'in yakında çıkacak olan Marvel's Wolverine ile ilgili saldırıya uğradığı doğrulanırken, hacker grubuna yönelik detaylar da gelmeye başlamıştı.

Rhysida isimli bir hacker grubu saldırıyı üstlenirken, Insomniac Games'e 7 gün süre verdiklerini açıklamış, bu süreçte gerekli ödeme yapılmazsa tüm ele geçirilen verilerin internete sızdırılacağını belirtmişti.

O sürenin bu sabah saatlerinde dolmasıyla çalınan tüm veri, detay ve videolar sızdırıldı. Elbette bu görüntüler çok geçmeden silinebilir fakat oyuna yönelik pek çok oynanış videosu hâlihazırda internet ortamında dolaşmakta.

Eğer oyuna dair önceden fikir sahibi olmak istiyorsanız, sızdırılan tüm detaylara ve videolara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

More general gameplay leaks and title screen. Detective sequence of sniffing a trail and using PS5 touchpad to trace a claw pic.twitter.com/6kCDpPm6Bm