Marvel's Spider-Man 2, PlayStation Mağazasına Eklendi!

Sony'nin sevilen markalarından Marvel's Spider-Man'in ilk oyunu geçtiğimiz yaz PC platformunda da oyuncularla buluşmuştu. Ardı sıra gelen Miles Morales ile birlikte gerek konsol gerek PC oyuncuları gözlerini serinin devam oyunu olan Marvel's Spider-Man 2'ye dikti. Bugün yaşanan bir gelişme, oyunla ilgili çok yakında yeni bir şeylerin geleceğine işaret ediyor olabilir.

Insomniac Games'in geliştiriciliğini üstlendiği sevilen seri Marvel's Spider-Man'in devam oyunu Marvel's Spider-Man 2 bu sabah saatlerinde PlayStation mağazasında görüldü. Hâlâ resmî bir çıkış tarihi bulunmayan devam oyununun PlayStation mağazasında kaldığı süre de oldukça kısa sürdü.

Çıkış tarihi ile ilgili "duyurulacak" ibaresi yer alan mağaza sayfasında oyun istek listesine de eklenebiliyordu ancak yetkililer durumu fark edip çok geçmeden oyunu mağazadan kaldırdı. 2023 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen oyunla ilgili pek çok teoride ortalıkta dolaşıyor. Özellikle mağaza sayfasında kullanılan siyah arka plan üzerinde kullanılan beyaz örümcekle ilgili şimdiden oyuncular teoriler üretmeye başladı.

Marvel's Spider-Man 2'nin Baş Düşmanı Venom Olacak

Daha önce doğrulanan baş düşman Venom'la ilgili olduğu düşünülen bu arka planın ne tür bir hikâyeye ev sahipliği yapacağı merakla bekleniyor.

Bir diğer önemli gelişme de oyunun PlayStation 4 konsoluna çıkış yapmayacağı ile ilgili. Marvel's Spider-Man 2, yalnızca PlayStation 5 konsoluna çıkacak. Geliştiriciler bu kararları sayesinde yeni oyunda PlayStation 5 konsolunun gücünden tam anlamıyla faydalanabileceğini düşünüyor.

Peki sizin Marvel's Spider-Man 2'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.