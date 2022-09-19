Marvel's Spider-Man'e Birinci Şahıs Kamera Açısı Modu Geldi (Video)

Insomniac yakın zamanda 2018 Spider-Man oyununu PC'ye taşıdı ve oyunun kesinlikle en zevkli kısmı ağ ile şehirde gezmek. Insomniac'ın bu açık dünyasında gezmenin verdiği benzersiz hissi oyuncular modlarla genişletmeye devam ediyor ve yeni bir mod oyunu artık birinci şahıs kamera açısı yani FPS modunda oynamanızı sağlıyor.

Mod yapımcısı jedijosh920, oyun için birinci şahıs moduyla açık dünyadaki gezme deneyimini farklı bir noktaya çıkarıyor. YouTube'a yüklenen videoda Josh, Peter Parker'ın Manhattan'da gezişini yeni bir perspektiften gösteriyor. Bu mod ile oynamak bir yana video bile midenizi bulandırmaya ve başınızı döndürmeye yetecek cinsten.

Marvel's Spider-Man Birinci Şahıs Kamera Açısı Modu Gayet İyi Çalışıyor

Buna rağmen mod oldukça başarılı çünkü karakterin sabit kaldığı noktalarda sağa sola dönüşleri gayet akıcı ve iyi çalışıyor.

Videoda oyunun dövüş sistemine dair bir görüntü yok. Birinci şahıs modunun dövüş sisteminde nasıl çalıştığını görmek de güzel olabilirdi. Jedijosh920 projeyi henüz yayınlamadı ancak tamamladığında buradaki NexusMods sayfasından indirebilirsiniz.

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