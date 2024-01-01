Masimo, Apple Watch Satış Yasağı İçin 100 Milyon Dolar Harcadıklarını Açıkladı!

Sağlık teknolojileri şirketi Masimo, Apple'ın son akıllı saat modellerinde kullanıldığı iddia edilen teknolojiyi çalmakla suçlayarak, ABD'de Apple Watch satışlarına yönelik yasağın arkasında dikkat çekiyor.

Ancak, bu süreç hem zihinsel hem de finansal açıdan zorlu bir süreç sunuyor. CEO Joe Kiani, Apple ile devam eden hukuki mücadelede şu ana kadar yaklaşık 100 milyon dolar harcadıklarını ifade etti.

Federal Mahkeme Kararı: Masimo, Apple Watch Satışlarını Nasıl Etkileyecek?

Şirketinin CEO'su, Apple'ın küçük şirketlerle olan etkileşimini değiştirene kadar mücadelelerini sürdürmeyi planladıklarını belirtiyor.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nin, Apple'ın satış yasağının 10 Ocak'a kadar kaldırması, Masimo için önemli bir kazanç olarak görülüyor. Kiani, Wall Street Journal ile gerçekleştirdiği röportajda, ABD'de Apple Watch satışlarını durdurma çabaları için büyük bir bütçe ayırdıklarını dile getirdi.

Kiani'nin ifadesine göre, sadece Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin satışlarını durdurabildiklerini belirtiyor. Bu iki modelde yer alan kan oksijen monitörü, Masimo'nun Apple tarafından çalındığını iddia ediyor.

Önceki Apple saat modelleri ise hala ABD'de satın alınabilir durumda, bu durum da milyonlarca dolarlık gelirin devam ettiği anlamına geliyor.

Her ne kadar mali yük ağır olsa da Kiani, Apple'ın küçük şirketlerle olan ilişkisini değiştirene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtiyor.