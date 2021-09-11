MasterCard'dan Kripto Dolandırıcılığını Bitirecek Satın Alma

Mastercard kripto dolandırıcılığını bitirecek bir anlaşma imzaladı. ABD'li finans şirketi, CipherTrace anlaşmasıyla kripto ve blok zinciri dolandırıcılığının üstesinden gelmek istiyor.

Mastercard, dijital varlıklar alanındaki yeteneklerini genişletmek amacıyla kripto para istihbarat şirketi CipherTrace'i açıklanmayan bir meblağ karşılığında satın alacağını duyurdu.

Kripto para birimleri ve değiştirilemez tokenler (NFT'ler) insanların ödeme yapma, ödeme alma ve yatırım yapma biçimleriyle giderek daha fazla iç içe geçtikçe, geniş çapta ölçeklendirme için güven ve güvenlik gerekli olacak. Bu yeni teknolojiler ayrıca dolandırıcılığı önlemek için sağlam ve akıllı çözümler gerektirecek.

Mastercard ise CipherTrace'i satın alarak, işletmelere daha fazla şeffaflık sağlamak ve aynı zamanda dijital varlıklarda düzenleyici ve uyumluluk yükümlülüklerini yönetmelerine yardımcı olmak için CipherTrace'in dijital varlık paketini ve kendi siber güvenlik çözümlerini kullanan yeni bir teklif oluşturmak istiyor.

Mastercard'ın siber ve istihbarat başkanı Ajay Bhalla basın açıklamasında, şirketin yeni entegre teklifinin dijital varlıkların güvenilir olmasını sağlamaya nasıl yardımcı olacağını şöyle açıkladı:

Dijital varlıkların, ödeme yapma ve ödeme alma gibi günlük eylemlerden dönülüm halindeki büyük ekonomilere kadar ticareti yeniden yazması, daha kapsayıcı ve verimli hale getirme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Dijital varlık ekosisteminin hızlı büyümesiyle birlikte emniyetli olmasını sağlama ihtiyacı ortaya çıkıyor. Amacımız, tam da bunu yapmak için Mastercard ve CipherTrace'in tamamlayıcı yeteneklerini geliştirmektir.

Mastercard kripto dolandırıcılığını nasıl engelleyecek?

CipherTrace platformu, müşterilerin kripto ile ilgili programlar için hem güvenliklerini hem de dolandırıcılık izleme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur ve şirket dünyanın en büyük bankalarından, borsalarından ve diğer finans kurumlarından bazıları için çözümler sunar.

CipherTrace CEO'su Dave Jevans, hem kendisinin hem de Mastercard'ın kripto ekonomisi genelinde güvenlik ve güven sağlama konusunda ortak bir vizyonu paylaştığını açıkladı.

CipherTrace satın alımının bir sonucu olarak Mastercard, işletmelerin ve paydaşların müşterilerini korumalarına ve oluşturdukları düzenlemelere uymalarına olanak sağlamak için kart ve gerçek zamanlı ödeme altyapısını farklılaştıracak. Mastercard her iki şirketin sanal varlık tekliflerini, teknolojisini, yapay zekasını ve siber yeteneklerini birleştirecek.

Her iki şirket de anlaşmalarının şartlarını açıklamamış olsa da, anlaşmanın düzenleyici onayı beklediği ve bu yılın sonundan önce tamamlanacağı belirtildi.