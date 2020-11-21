Prof. Dr. İlhan Önerdi: Mavi Yakalılar Okul Servislerini Kullansın

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan mavi yakalılar okul servisi kullansın çağrısı geldi. Özellikle kış dönemiyle birlikte toplu taşıma talebinin arttığını hatırlatan Prof. Dr. İlhan, bu talebi karşılaması üzere okul servislerinin devreye sokulmasını istiyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde Koronavirüs vaka sayısının artmasıyla birlikte toplu taşıma kalabalığını azaltacak bir öneri sundu. Okulların kapalı olmasıyla birlikte okul servislerinin boşa çıktığını hatırlatan Prof. Dr. İlhan, mavi yakalıları taşımak için bu servislerin kullanılmasını önerdi.

"Mavi yaka olarak çalışanlar bulundukları yerlerde daha kalabalık çalışıyorlarsa tabii ki enfeksiyon riski de artacaktır. Dışarıda kim daha fazla bulunuyorsa o grupta daha fazla görünüyor. Daha aktif çalışan nüfus ve genç nüfusun çok olduğu yerde koronavirüs hastalarının çok görülmesi de çok beklendik durum. Belediyelerin burada toplu taşıma ile gidilen gelinen yerleri geliştirmesi gerekiyor."

Prof. Dr. İlhan'dan mavi yakalılar okul servisi kullansın çağrısı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, toplu taşımadaki kalabalıkların bulaş riskini artırdığını hatırlatarak okul servislerinin kullanılmasını öneriyor. Prof. Dr. İlhan'a göre okullar olmadığı için servisler de olmayacak. Belediyeler bu okul servisleri ile anlaşma yaparak nüfusun yoğunluğunu azaltmaya çalışabilirler.

"Mavi yaka olarak ifade ettiğimiz bedenen çalışan vatandaşlarımız içinde kademeli çalışmanın gelmesi gerekir. Bir arada servisle gidiyorlar, öğlen bir arada yemek yiyorlar, çay arasına bir arada çıkıyorlar ve enfeksiyon riski artıyor. Örneğin 7-8-9 gibi başlansa, farklı zamanlarda servis yoğunluğu olsa, yemek farklı zamanda yense, haftanın farklı günlerinde belli gruplar gidip gelse elbette buradaki enfeksiyon riskini azaltmak mümkün."

Ayrıca kış dönemine girilmesi ve soğuk havaların gelmesiyle birlikte toplu taşımaya olan talebin arttığını dile getiren Prof. Dr. İlhan, "Evinizdeki ortam havasını temizlemek dahi Koronavirüs bulaşını çok azaltıyor. Minibüse bindiğimizde küçücük camı bile açmak Koronavirüs bulaşını ciddi anlamda azaltıyor. Bunun çözümü yerel yönetimlerde olacak" dedi.