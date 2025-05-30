Mayıs 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı!

Türk-İş yeni bir rapora yayınladı. Paylaşılan rapor ile birlikte Mayıs 2025 tarihinde açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu. Ayrıca bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de açıklandı. Peki, Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?

Mayıs 2025'te Açlık ve Yoksulluk Sınırı Kaç Oldu?

Türk-İş tarafından paylaşılan bilgilere göre 2025 yılının mayıs ayında Ankara'da yaşayan dört kişilik çekirdek ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için harcaması gereken aylık gıda harcaması 25 bin 92 TL seviyesine yükseldi. Açlık sınırı 2025 yılının nisan ayında 24 bin 35 TL seviyesindeydi.

Mayıs 2025'te yoksulluk sınırının 81 bin 733 TL olarak açıklandı. Yoksulluk sınırı geçtiğimiz ay 78 bin 291 TL'ydi. Yoksulluk sınırında da önemli bir artışın yaşandığını görüyoruz. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 4,40, 12 aylık yüzde 32,28, yıllık ortalama yüzde 47,62 olarak hesaplandı.

Mayıs ayında bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 32 bin 463 TL'ye yükseldi. 15-19 yaş grubu çocuk gıda harcamasının 7 bin 405 TL, 4-6 yaş grubu çocuk gıda harcamasının ise 4 bin 31 TL olduğu belirtildi.