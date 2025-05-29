Elon Musk Hayat Pahalılığını ve İsrafı Onaylamadığını Söyleyince Kovuldu

Nisan sonunda Tesla'nın yatırımcı çağrısında konuşan Elon Musk, devletle yürüttüğü işbirliğini ciddi şekilde azaltacağını ve odağını tekrar şirketlerine çevireceğini duyurmuştu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Musk'ın hükümetle ilişiği 28 Mayıs gecesi itibarıyla kesilmeye başlandı.

Her ne kadar Musk hâlâ Trump'la yakın görünse de, istifasının ani ve liderle birebir bir görüşme olmadan gerçekleştiği belirtildi. Sebebi ise vergi yasasını eleştirmesi oldu.

Trump'ın Vergi Tasarısına Tepki Gösterdi

Trump yönetiminin Cumhuriyetçilerin sunduğu yeni vergi ve bütçe yasasına sert şekilde karşı çıkan ünlü milyarder, bu yasanın hükümetin harcamalarını artıracağını ve DOGE'un yürüttüğü kesinti politikalarını boşa çıkaracağını söyledi. Üstelik "DOGE" adını verdiği hükümet verimliliği departmanıyla 2 trilyon dolarlık kamu harcamasını kesme sözü verdiğini hatırlatarak yapılan tasarrufun yalnızca 175 dolar ile sınırlı kaldığını da belirtti.

Tesla'nın CEO'su olarak teknoloji dünyasında zaten tartışmaların odağında olan Musk, bu kez de devletteki geçici yerini tamamen kaybetmiş oldu.

Tesla Odağına Geri Dönüyor

Tesla'nın son zamanlardaki inişli-çıkışlı durumları, şirketin alarm çanlarının çalmasına neden olmuştu. Yakın zamanda Tesla, ilk defa Cybertruck araçlarının takas edilmesine izin verileceğini duyurmuştu. Bu da şirketin kötü bir durumda olduğunu kanıtlayan bir düzenlemeydi.

Son olarak Trump'a yakın isimlerden Stephen Miller başta olmak üzere birçok üst düzey danışman, Musk'ın vergilerle ilgili yorumundan rahatsız oldu. Ardından bazı Cumhuriyetçi senatörler arandı ve Trump'ın yasanın arkasında olduğu mesajı iletildi. Musk'ın görev süresi zaten 130 gündü ve 30 Mayıs itibarıyla sona erecekti.

Eleştiriler sebebiyle bu tarih biraz erkene çekildi. Musk, Nisan ayında yaptığı açıklamada, devletle olan işbirliğini ciddi şekilde azaltarak Tesla ve diğer şirketleriyle ilgilenmeye döneceğini söylemişti. Şimdi mecbur olarak, erkenden geri dönecek.