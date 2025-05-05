Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Mayıs Ayı Kira Zam Oranı Açıklandı

Kira kontratı yenilemede uygulanan yüzde 25 zam sınırı 2024 yılının temmuz ayında sona erdi. Bu uygulamanın ardından kira artış oranları on iki aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenmeye başlandı. Peki, mayıs ayı kira zam oranı yüzde kaç oldu? TÜİK tarafından paylaşılan rapor ile birlikte merak edilen soru yanıtlandı.

Mayıs Ayı Kira Zam Oranı Yüzde Kaç Oldu?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,00, yıllık bazda ise yüzde 37,86 oldu. Enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplama ile beraber mayıs ayında konut ve işyeri kiralarında yapılabilecek tavan zam oranı belli oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2025



Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %37,86 arttı, aylık %3,00 arttı



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Kira zam oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması %48,73 olarak hesaplandı. Bu da kira sözleşmesi dolan ev ve iş yeri sahiplerinin kiralara yüzde 48,73 oranında zam yapabileceği anlamına geliyor. Nisan ayında kira zam oranı yüzde 51,26 şeklinde hesaplanmıştı.

İki yıl boyunca kira artış oranları yüzde 25 zam ile sınırlandırılmıştı ancak geçtiğimiz yılın temmuz ayında bu uygulamaya son verilmişti. Bu sınırın sona ermesi sonucunda TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinden kira zammı yapılmaya başlandı. İşyeri ve konut kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden zam uygulanıyor.